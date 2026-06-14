L'une des pires préparations du Mondial ? L'Angleterre a frôlé une nouvelle catastrophe

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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L'une des pires préparations du Mondial ? L'Angleterre a frôlé une nouvelle catastrophe
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L'Angleterre enchaône les galères aux États-Unis avec des vols et des alertes météo. Les hommes de Thomas Tuchel doivent vite surmonter ces incidents avant leur premier match de Coupe du monde contre la Croatie.

L'Angleterre n'aborde pas cette Coupe du monde 2026 dans les meilleures conditions. Quelques jours après le vol d'une partie de son matériel d'entraînement, la sélection de Thomas Tuchel a été confrontée à un nouvel imprévu ce week-end aux États-Unis. De violents orages ont perturbé le quotidien des Three Lions dans la région de Kansas City, où ils ont installé leur camp de base pour la durée du tournoi.

Alerte orage

Samedi soir, plusieurs alertes météorologiques ont été émises dans le Kansas et le Missouri, poussant les joueurs et les membres du staff à se mettre à l'abri pendant plusieurs heures. Le centre d'entraînement de l'Angleterre se trouvait dans une zone placée sous surveillance renforcée.

Finalement, les installations des Anglais ont été épargnées par les conditions les plus extrêmes. Une tornade a été signalée dans le Missouri, mais suffisamment loin du camp anglais pour ne pas avoir de conséquences directes. Les intempéries ont provoqué plusieurs perturbations dans la région, comme des coupures de courant et des dégâts matériels signalés dans certaines localités.

Les Three Lions ont dû interrompre certaines de leurs activités et attendre la fin des alertes pour reprendre leur programme habituel. Plus de peur que de mal pour les hommes de Tuchel.

Le vol du matériel

Comme si ça ne suffisait pas, les Anglais avaient dû gérer un problème de matériel en début de semaine. Plusieurs équipements, dont des chaussures de football et des ballons, avaient disparu lors de leur transport vers les installations de l'équipe. L'enquête a permis d'identifier deux suspects, chargés de l'acheminement de ce matériel. Le préjudice était estimé à près de 18.000 dollars, soit un peu plus de 15.000 euros. Heureusement pour les coéquipiers de Harry Kane, l'ensemble des objets dérobés a finalement été retrouvé puis restitué.

Un groupe assez équilibré

Considérée comme l'un des prétendants au titre, l'Angleterre sait qu'elle sera attendue. Versée dans le groupe L, l'Angleterre débutera son Mondial le 17 juin contre la Croatie de Luka Modric au Dallas Stadium. La Croatie fait peur sur la scène internationale, même si son équipe a pas mal changé ces dernières années. Les hommes de Tuchel enchaîneront avec le Ghana, le 23 juin au Boston Stadium. Ils clôtureront la phase de groupes le 27 juin contre le Panama au New York New Jersey Stadium.

Depuis son sacre à domicile en 1966, l'Angleterre n'est jamais parvenue à soulever de nouveau le trophée. En 2022 au Qatar, l'Angleterre avait confirmé son statut de prétendante au titre en terminant en tête de son groupe grâce à des victoires contre l'Iran (6-2) et le pays de Galles (3-0), ainsi qu'un match nul face aux États-Unis (0-0). Après avoir éliminé le Sénégal (3-0) en huitièmes de finale, la sélection anglaise avait été stoppée en quarts par la France (1-2), malgré un but de Kane sur penalty.

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