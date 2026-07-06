L'Union Belge prête à saisir le tribunal d'arbitrage du sport dans le dossier Balogun !

L'Union Belge ne compte pas se laisser faire dans le dossier concernant Folarin Balogun. Elle s'est saisie du Tribunal d'arbitrage du Sport (TAS) concernant sa suspension.

À la veille du huitième de finale entre la Belgique et les États-Unis, la FIFA a décidé de déclarer Balogun finalement éligible. L'attaquant américain avait reçu un carton rouge direct au tour précédent contre la Bosnie-Herzégovine, après un tacle sur Tarik Muharemovic.

La RBFA pourrait saisir le TAS

Normalement, une exclusion avec rouge direct entraîne automatiquement une suspension d'un match. Cette suspension automatique n'est pas susceptible d'appel. La commission de discipline de la FIFA a toutefois appliqué l'article 27, rendant la suspension entièrement assortie de sursis et permettant à Balogun d'être aligné contre les Diables Rouges.

C'est précisément là que, selon des juristes spécialisés en droit du sport, le bât blesse. Puisqu'il s'agit d'une suspension automatique et non d'une sanction disciplinaire, la FIFA semble interpréter ses propres règlements de manière très large. Cela pourrait ouvrir la porte à une procédure devant le TAS.

La RBFA ne peut pas contester cette décision auprès de la FIFA elle-même, puisque le dossier concerne un joueur américain. Lors des grands tournois, le TAS dispose toutefois d'une chambre ad hoc spéciale, capable de rendre des décisions contraignantes dans des délais très courts.

Défaite par forfait des États-Unis en cas de décision défavorable ?

Le timing rend la situation particulièrement délicate. La commission vise à statuer dans les 48 heures, mais rien ne garantit que la décision tombera avant le coup d'envoi de Belgique-États-Unis.



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Ce qui représente un risque majeur pour les Américains. Si les États-Unis alignent Balogun et que le TAS estime ensuite qu'il n'était finalement pas qualifié, une défaite par forfait pourrait être prononcée. Il appartient désormais à la fédération belge de décider si elle franchit effectivement le pas vers le Tribunal Arbitral du Sport.