Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

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Le Sporting d'Anderlecht est parvenu, dans les dernières heures de négociations, à tirer un meilleur parti du départ de Nathan De Cat vers Hoffenheim. Le club bruxellois récupère finalement une indemnité de vingt millions d'euros et peut espérer jusqu'à quatre millions de bonus.

Ces derniers jours, les chiffres n’ont cessé de varier. Plus de millions, moins de millions : Anderlecht et Hoffenheim voulaient tous deux tirer la couverture de leur côté dans le dossier Nathan De Cat.

Une chose est sûre : dès qu’il aura 18 ans, De Cat s’en ira. Et ce sera bien vers Hoffenheim. Cela signifie qu'il faudra donc encore patienter une dizaine de jours et la date du 19 juillet avant qu’un accord puisse être signé par De Cat, Anderlecht et Hoffenheim.

Anderlecht et Hoffenheim trouvent un accord : signature dans dix jours

Le club bruxellois visait initialement 25 millions d’euros, tandis que Hoffenheim ne semblait pas vouloir dépasser 17 millions d’euros, avec quelques bonus. Nathan De Cat a aussi mis la pression en trouvant un accord personnel avec le club allemand.

Le jeune milieu de terrain et néo-Diable Rouge avait déjà refusé de prolonger son contrat à Anderlecht, ce qui aurait pourtant placé son club dans une meilleure position de négociation. Malgré tout, un compromis a désormais été trouvé, dans lequel toutes les parties devraient pouvoir se reconnaître.

Anderlecht et Hoffenheim s’accordent sur 20 millions d’euros + 4 millions d’euros de bonus

Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, le montant final déboursé par Hoffenheim pour le jeune talent du Sporting d'Anderlecht s’élèverait à environ 20 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 4 millions d’euros de bonus.

Lire aussi… Accord trouvé avec Anderlecht ! Le transfert de De Cat bouclé, le montant du transfert interpelle

Avec cette opération, De Cat s’invite dans le top 3 des plus grosses ventes de joueurs issus de Neerpede. Jeremy Doku reste, pour l’instant, le recordman : il avait 18 ans lorsque le Stade Rennais déboursait 26 millions d’euros, en 2020. Transfermarkt estime actuellement la valeur marchande de Nathan De Cat à 27 millions d’euros, mais le montant final sera donc légèrement inférieur pour la vente de la pépite anderlechtoise.

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