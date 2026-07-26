Seule l'Argentine était au-dessus : le chiffre préoccupant des Diables à la Coupe du Monde

Scott Crabbé, journaliste football
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Seule l'Argentine était au-dessus : le chiffre préoccupant des Diables à la Coupe du Monde
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C'est bel et bien Mark van Bommel qui devra poursuivre la transition générationnelle déjà à l'oeuvre depuis plusieurs années chez les Diables Rouges. Rudi Garcia s'est lui aussi attelé à la tâche mais aura compté sur les derniers rescapés de la génération dorée jusqu'au bout.

"Je souhaite bon vent à la Belgique pour continuer le changement de génération que j’ai pris plaisir à initier" : c'est par ces mots que Rudi Garcia a pris congé des Diables Rouges et de ses supporters. Un mot ressort particulièrement dans cette dernière phrase d'adieu : 'initier'.

Une terminologie qui ne laisse pas de place au doute quant au rôle que s'attribue le Français lors de son séjour à Tubize : celui qui a oeuvré au début de quelque chose, de ce changement de génération en l'occurrence. Un discours qui fait passer le travail de Domenico Tedesco aux oubliettes.

Aussi nombreux aient été ses torts, le prédécesseur de Rudi Garcia n'en a pas moins prospecté. A l'occasion des 24 matchs officiels disputés sous ses ordres, les Diables ont aligné pas moins de 53 joueurs. Dont 23 débutants. 23. Pratiquement un joueur par match qui n'avait encore jamais été appelé. A titre de comparaison, Garcia lui-même a sélectionné 40 joueurs différents pour les 20 matchs qu'il a eu à coacher. Dont 14 débutants.

Tedesco Domenico
© photonews

Domenico Tedesco a peut-être même pris trop à coeur cette mission de rajeunissement des cadres après l'ère Roberto Martinez : ses listes le faisaient parfois plus passer pour un butineur que pour un sélectionneur. A vouloir faire éclore de nouvelles fleur, il en a parfois oublié celles qui étaient ouvertes - et pas encore fanées - depuis des années.

C'est d'ailleurs pour cela que la fédération a opté pour un profil à la Rudi Garcia : ce groupe avait besoin d'un coach qui redonne confiance à tout le monde, et qui soit surtout à même de convaincre les derniers cadres de la génération dorée de s'investir à 100%. Pour passer le flambeau à la nouvelle génération de manière beaucoup plus sereine que le chaos qui s'était dessiné autour des derniers rassemblements de l'ère Tedesco.

Quel bilan sur ces deux dernières années ?

Mission accomplie pour Garcia : malgré des doutes d'une certaine partie du noyau, le Français aura su ramener plaisir et honneur autour de la cause nationale au sein du noyau. S'il y a quelque chose que le groupe ne lui a pas retiré : c'est son management.

Mais quant à l'initiation d'un changement générationnel, il y a sans doute de quoi redire. Une statistique suffit à comprendre que la Belgique est encore en plein tournant générationnel : avec une moyenne d'âge de 29,1 ans, les Diables alignaient la deuxième équipe la plus âgée des huit quarts de finalistes de la Coupe du Monde, juste derrière l'Argentine, finaliste  avec 29,3 ans de moyenne d'âge.

Les chiffres ne doivent toutefois pas faire oublier la nouvelle dimension que Rudi Garcia a permis de prendre aux cadres que sont désormais Nicolas Raskin, Nathan Ngoy. Tout en appelant pour la première fois des éléments comme Nathan De Cat ou Mika Godts. Et en incarnant cette transition générationnelle en nommant Youri Tielemans comme capitaine. 

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