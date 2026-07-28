"Ce n'est pas à la FIFA de le vendre" : l'UEFA s'attaque frontalement à Gianni Infantino

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Ce n'est pas à la FIFA de le vendre" : l'UEFA s'attaque frontalement à Gianni Infantino
Photo: © photonews
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La FIFA veut ouvrir une partie de ses activités commerciales à des investisseurs privés afin d'augmenter ses revenus. Gianni Infantino assure que cette réforme profitera au développement du football, mais l'UEFA dénonce un projet qui menace l'âme du jeu.

La FIFA veut changer de dimension... mais son projet divise. L'instance dirigée par Gianni Infantino souhaite créer une nouvelle société chargée de gérer toutes ses activités commerciales ainsi que l'organisation de ses compétitions. La FIFA veut faire entrer des investisseurs privés pour augmenter ses revenus. Elle assure qu'elle conservera le contrôle de cette nouvelle structure, mais cette annonce suscite de nombreuses interrogations dans le monde du football. L'UEFA, n'a pas tardé à monter au créneau avec une réaction ferme.

Concrètement, cette future entité, baptisée FIFA Forward Enterprise, réunirait sous un même toit les droits télévisés, les contrats de sponsoring, la billetterie, les licences commerciales et la gestion opérationnelle des grandes compétitions de la FIFA, dont la Coupe du monde. Des investisseurs extérieurs pourraient acheter une participation minoritaire dans cette société, sans pouvoir prendre le contrôle des décisions. La FIFA précise qu'elle resterait seule responsable de toutes les décisions liées aux compétitions, aux règlements et au calendrier international.

Plus de 4 milliards de dollars grâce aux nouveaux investisseurs ?

L'organisation espère lever plus de quatre milliards de dollars grâce à l'arrivée de nouveaux investisseurs. Selon elle, les bénéfices réalisés seraient entièrement réinvestis dans le football, avec la promesse d'augmenter les aides versées aux fédérations nationales. Le nouveau programme de financement remplacerait et regrouperait les dispositifs existants afin de distribuer plus de dix milliards de dollars au développement du football sur les quatre prochaines années.

Une très grande banque pour convaincre

Pour mener cette opération à bien, la FIFA travaille avec la banque d'affaires J.P. Morgan et le fonds d'investissement Thrive Eternal. Le projet doit recevoir le feu vert du Conseil de la FIFA avant de pouvoir être lancé. Le projet devra être étudié et validé avant de pouvoir entrer en vigueur, aucune date de lancement n'ayant été annoncée.

Encore une fois, l'UEFA critique les projets de Gianni Infantino

Mais cette vision est loin de convaincre. L'UEFA estime que ce projet ouvre une porte dangereuse vers une logique financière qui ne devrait pas concerner la gouvernance du football. Dans son communiqué, l'instance européenne appelle l'ensemble des acteurs du football à mesurer les conséquences d'une telle décision.

"Cela franchit une ligne que les institutions dirigeantes du football ne devraient jamais franchir"

"Cela franchit une ligne que les institutions dirigeantes du football ne devraient jamais franchir. L'UEFA le prend extrêmement au sérieux. Chaque association nationale de football devrait en faire autant. Chaque partie prenante devrait en faire autant : ligues, clubs, joueurs, supporters, gouvernements et tous ceux qui se soucient de l'avenir du jeu. L'âme et la gouvernance du football ne sont pas des actifs à négocier, surtout avec une transparence nulle quant à qui en tire un profit financier. Aucun de nous n'est propriétaire du football. Ce n'est pas à la FIFA de le vendre".

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