Kylian Hazard vers un départ du RFC Liège ? "Je ne veux pas rester pour être sur le banc"

Scott Crabbé, journaliste football
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Kylian Hazard vers un départ du RFC Liège ? "Je ne veux pas rester pour être sur le banc"
Photo: Nicolas Darimont
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Kylian Hazard entre dans sa dernière année de contrat au RFC Liège. Ira-t-il jusqu'au bout de son bail à Rocourt ? L'ancien du RWDM et du Cercle de Bruges joue franc jeu sur sa situation chez les Sang et Marine.

Buteur contre Aywaille et Waremme en préparation, Kylian Hazard semble plus avancé que l'an dernier à pareille époque. Arrivé en provenance de Tubize-Braine, il manifestait un certain retard physique et avait débuté la saison de D1B comme réserviste.

Quel statut aux yeux de Gaëtan Englebert ?

C'est vers l'automne qu'il avait enfin pu enchaîner les titularisations. Mais en fin de saison, il a également passé quelques matchs sur le banc ou à l'infirmerie. "Cette saison, je me suis mieux préparé. J'ai pu enchaîner les matches sans blessures et j'ai aussi marqué, même quand j'ai été aligné dans d'autres rôles. C'est positif", explique-t-il à SudInfo.

Le Brainois espère avoir marqué des points auprès de Gaëtan Englebert et de son staff : "Maintenant ce sont les entraîneurs qui décident. Il faudra voir s'ils veulent continuer avec moi ou s'ils ont d'autres plans. Il reste douze jours pour avoir des éclaircissements".

Kylian Hazard s'interroge

Du haut de ses 31 ans (fêtés hier), Kylian Hazard veut jouer : "Je connais le monde du football. Si des opportunités se présentent, il faut tout étudier. J'ai peut-être eu l'impression que je ne serai pas celui qui commencera la saison. Mais il me reste encore quatre ou cinq ans pour jouer à un bon niveau. Je ne vais donc pas rester ici pour être sur le banc".


Cela passera-t-il par un départ ? "Je ne vais pas dire que je suis déjà en discussions avec d'autres clubs, mais je ne dirai pas non plus que ce n'est pas le cas. Aucune porte n'est fermée. Je me sens bien à Rocourt, mais cela doit venir des deux côtés". Avec son expérience et son bagage technique, Kylian Hazard ferait du bien au RFC Liège, mais le staff lui donnera-t-il les garanties recherchées ?

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