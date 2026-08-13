Officiel : Dries Mertens investit dans un club professionnel belge en pleine progression !

Quelques semaines après son entrée dans le football professionnel, le Sporting Hasselt continue à se développer. Le club limbourgeois frappe un grand coup avec l'arrivée d'un certain Dries Mertens dans le conseil d'administration.

Le retard dans l'obtention de la licence a quelque peu rallongé la préparation de la nouvelle saison, mais le Sporting Hasselt verra bien la D1B dans les prochains mois. Sous l'impulsion de Sam Kerkhofs de l'acteur Rik Verheye, le club est passé aujourd'hui à la nouvelle étape de son plan de développement.

Pour ne pas stagner, Hasselt était à la recherche de nouveaux investisseurs. Le club a annoncé la nouvelle sur son site internet : Dries Mertens, accompagné du banquier Guy Reynaerts, a trouvé un accord pour investir dans des parts du club.

Dries Mertens pour aider Hasselt à continuer à grandir

" Le respect de l'identité construite ces dernières années, de la ville de Hasselt et de la communauté de supporters en pleine expansion était primordial. Tout candidat devait être disposé à s'inscrire dans la continuité du travail accompli", explique le club dans son communiqué officiel.

"Je crois en ce projet et j'ai rapidement été convaincu de m'y investir pleinement. Je suis heureux de partager mes connaissances là où c'est nécessaire et de contribuer à bâtir cette belle histoire en coulisses", explique pour sa part l'ancien Diable Rouge, ami d'enfance de Sam Kerkhofs. On devrait bel et bien continuer à entendre parler du Sporting dans les années à venir.



