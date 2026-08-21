Le Stayen n'a pas manqué son retour en Europe : "Quelle ambiance fantastique"

Saint-Trond l'a emporté de justesse face à l'Omonia Nicosie pour son premier match européen en 23 ans. Le Stayen a bien fêté ça : l'ambiance en tribunes était à la hauteur de l'événement. Frédéric De Meyer s'en est réjoui après la rencontre.

Frédéric De Meyer a ainsi souligné que le soutien des supporters envers l’équipe avait énormément compté. Surtout lors d’une soirée européenne, où chaque encouragement supplémentaire peut faire la différence, le STVV a senti, selon lui, que le public était entièrement derrière l’équipe.

"Je suis très heureux de l’ambiance fantastique qui régnait", a déclaré De Meyer après la rencontre. L’entraîneur a estimé que les supporters avaient poussé leur équipe tout au long du match, et cela a fini par porter ses fruits, les Canaris marquant dans le temps additionnel.

Frédéric De Meyer épaté par les supporters du STVV

"Les supporters étaient vraiment au niveau européen. Ils se sont tous rangés derrière l’équipe, ont chanté à tue-tête et ont véritablement poussé le groupe vers l’avant." Selon De Meyer, ce soutien ne s’est pas limité à l’ambiance en tribunes. Il a eu le sentiment que ses joueurs en avaient réellement tiré une énergie supplémentaire.

"Nous avons vraiment eu l’impression de jouer à douze", a-t-il ajouté. "C’est tellement important pour nous de sentir ce soutien."



De Meyer a donc conclu par un message clair à l’attention des fans. "Je ne peux que les féliciter. Vraiment, merci". Reste à leur rendre ce soutien avec une qualification en déplacement à Chypre : là-bas, l'ambiance sera hostile...