Encore décisif : Loïs Openda sauve Lyon, Mark van Bommel va-t-il le rappeler avec les Diables Rouges ?

Loïs Openda a sauvé Lyon face au Havre. Le Belge espère enchaîner les buts et retrouver les Diables Rouges au mois de septembre pour la Ligue des Nations.

Loïs Openda a évité une mauvaise soirée à l'Olympique Lyonnais. Le Belge a marqué en fin de match pour permettre à son équipe de prendre un point face au Havre 1-1. Un but qui tombe bien pour l'attaquant, arrivé à Lyon avec l'envie de retrouver des sensations après sa saison très difficile à la Juventus. Pour l'OL, cette égalisation compte après la déception de cette semaine en Ligue des champions. Les Lyonnais voulaient repartir de l'avant en championnat, mais ils sont tombés sur une équipe havraise qui leur a posé plus de problèmes que prévu.

Lyon avait les occasions pour prendre les devants. Tolisso a été le premier à se montrer, mais sa reprise sur le centre d'Openda est passée à côté. Boudache a été tout près de marquer, mais son centre dévié a terminé sur le poteau. Le Havre a laissé passer ce début de match difficile pour mieux fermer les espaces. Avec le temps, Lyon a eu plus de mal à trouver des espaces et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sans but.

L'OL a remis la pression après la pause. Nuamah (ancien joueur du RWDM Brussels) et Openda ont chacun eu une occasion, sans parvenir à la mettre au fond. À la 74e minute, Samatta a repris de la tête une des rares occasions du Havre pour donner l'avantage aux visiteurs. Les minutes passaient et la défaite lyonnaise commençait à se dessiner.

Lois Openda égalise en fin de match

C'est là qu'Openda est intervenu. À la 87e minute, après un corner d'Abner et une intervention manquée de Mpasi, l'attaquant belge a récupéré le ballon et égalisé. Après le match, il a voulu montrer que le groupe avait tourné la page.

"C'était un bon match des deux côtés, surtout vers la fin où on a un peu plus poussé. On a mis un peu de temps à rentrer dedans, c'était mieux en seconde mi-temps. L'état d'esprit du groupe ? Le groupe est bien, ce qu'il s'est passé cette semaine, c'est terminé, c'est plus dans notre tête. Maintenant, on est focus sur la saison. On sait quels sont nos objectifs : on a la C3, la Coupe et le championnat. On sait où on veut aller. Physiquement, tout va bien, on a commencé avant tout le monde, mais on est prêts", sur Ligue 1+.





De retour avec les Diables Rouges au mois de septembre ?

Sa saison ratée à la Juventus lui avait coûté sa place avec la Belgique pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. À Lyon, il a l'occasion de retrouver du temps de jeu et de redevenir décisif. Son passage à Lens avait montré qu'il pouvait faire des dégâts en Ligue 1, avec 21 buts inscrits. S'il retrouve ce niveau sous le maillot lyonnais, Openda pourrait rapidement retrouver les Diables Rouges. Ses performances pourraient convaincre Mark van Bommel de faire appel à lui dès le rassemblement de septembre, pour les matchs de Ligue des Nations face à l'Italie et à la France.