Les vieux démons de Julien Duranville refont surface : l'ancien d'Anderlecht à nouveau dans le dur

Les pépins physiques continuent (encore) de suivre Julien Duranville. Absent contre Le Havre, le Diablotin peine à enchaîner les matchs avec Lyon en ce début de saison.

Julien Duranville a regardé ses coéquipiers sans pouvoir les aider. Le Belge n'était pas présent avec Lyon lors du match nul face au Havre 1-1. Touché par une fatigue musculaire, il avait manqué le barrage de Ligue des champions contre Fenerbahçe quelques jours plus tôt. Deux absences de suite qui viennent freiner un début de saison où il a très peu joué.

Le temps de jeu de Duranville reste très faible depuis la reprise. Il n'a disputé que deux rencontres sous le maillot lyonnais : cinq minutes face au Sparta Prague en qualifications pour la Ligue des champions et une titularisation en Ligue 1 contre Toulouse. Depuis ce match, le jeune ailier n'est plus apparu sur les terrains.

Des saisons très compliquées pour Julien Duranville

Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle pour l'enfant de Neerpede. Sa saison passée avait été fortement perturbée par des problèmes physiques. Le Diablotin avait passé toute la première partie de l'année entre l'infirmerie et l'équipe réserve, sans réussir à s'installer avec les professionnels. Il espérait repartir sur de meilleures bases cette saison, mais ce nouveau pépin physique vient freiner son élan.

Moins de 30 matchs avec le Borussia Dortmund

Les blessures suivent Duranville depuis plusieurs années. Lors de ses trois saisons en Allemagne, il n'avait disputé que 27 matchs, avec un but et une passe décisive. Un total très faible pour un joueur considéré comme l'un des grands talents belges de sa génération.

L'Olympique Lyonnais devra gérer son cas avec attention



À 20 ans, il serait trop tôt pour tirer des conclusions sur la suite de sa carrière. Mais ses absences répétées commencent à soulever des questions sur sa condition physique. Lyon devra éviter de précipiter son retour et lui permettre de retrouver du rythme sans prendre de risques.