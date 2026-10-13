Olivier Deschacht au cœur d'une polémique : "J'aurais peut-être dû le dire autrement"

Les déclarations d'Olivier Deschacht sur le football féminin continuent de faire réagir. L'ancien Diable Rouge a essuyé une vague de critiques ces derniers jours après avoir affirmé qu'il n'aimait pas regarder le football féminin. Dans un nouvel épisode du podcast Ongefilterd, il est revenu sur ses propos. Radja Nainggolan et Stijn Stijnen ont également pris position dans ce débat.

Olivier Deschacht a reconnu qu'il aurait pu formuler ses propos différemment. Son avis personnel reste toutefois inchangé. Il a insisté sur le fait que ses critiques ne concernaient ni l'investissement ni l'intensité des entraînements des footballeuses, mais simplement le fait que le football féminin l'attirait moins en tant que spectateur.

Dans le nouvel épisode du podcast Ongefilterd, Olivier Deschacht a expliqué qu'il aurait peut-être mieux fait de dire qu'il "n'aime pas regarder le football féminin" ou qu'il "ne s'y intéresse pas".

"Avec tout le respect que je leur dois, ces filles s'entraînent énormément, peut-être même plus dur que nous. C'est simplement quelque chose que je n'aime pas regarder. Comme la Formule 1, que je n'aime pas non plus regarder", a-t-il expliqué.

Radja Nainggolan estime que la comparaison avec le football masculin est inévitable

De son côté, Radja Nainggolan a estimé que le football féminin pouvait parfaitement être comparé au football masculin. Selon lui, cette comparaison est inévitable puisque les rencontres se disputent dans les mêmes conditions.

"Les buts ont la même taille, les distances sont identiques et les matchs durent aussi longtemps", a souligné Radja Nainggolan. À ses yeux, le rythme du jeu est donc visiblement moins élevé que chez les hommes.





Olivier Deschacht a ensuite évoqué d'autres disciplines sportives dans lesquelles les conditions diffèrent entre les hommes et les femmes. Au volleyball, le filet est notamment placé plus bas chez les femmes, tandis qu'au basketball féminin, le ballon est plus petit. Il s'est demandé si le football ne devrait pas, un jour, envisager des adaptations similaires.

L'ancien défenseur d'Anderlecht a également rappelé qu'il n'hésitait pas à critiquer le football masculin. "La première mi-temps de Cercle de Bruges-Anderlecht, je n'arrivais pas non plus à la regarder", a-t-il déclaré.

Stijn Stijnen s'en prend aux détracteurs d'Olivier Deschacht et aux médias

Stijn Stijnen est allé encore plus loin et s'est attaqué principalement aux réactions suscitées par les déclarations d'Olivier Deschacht. Selon lui, de nombreuses personnes ont pris part au débat alors qu'elles ne s'intéressaient jusque-là que très peu au football féminin. "Cela me dérange énormément", a lancé Stijn Stijnen.

Il a notamment évoqué la banque ING, qui avait réagi aux premières déclarations d'Olivier Deschacht en lui adressant une invitation. Stijn Stijnen a accusé l'établissement bancaire de profiter de la polémique pour se faire de la publicité.

Les médias en ont également pris pour leur grade. Stijn Stijnen a trouvé étonnant que la polémique entourant Olivier Deschacht ait, selon lui, bénéficié d'une couverture médiatique bien plus importante que les rencontres de football féminin elles-mêmes.

Il a notamment pris l'exemple du match entre OH Louvain et le PSG, estimant que ceux qui se soucient réellement du développement du football féminin devraient lui accorder davantage d'attention sur le long terme.

"Cela vient de quelqu'un qui a investi 571 000 euros dans le football féminin provincial. Personne n'a de leçons à me donner en prétendant que nous sommes contre le football féminin", a poursuivi Stijn Stijnen.

Trouver des solutions pour rendre le football féminin plus attractif

Stijn Stijnen a finalement souhaité élargir le débat. Selon lui, il doit être possible de réfléchir à des solutions pour rendre le football féminin plus attractif, sans que cette discussion soit immédiatement considérée comme une attaque envers les joueuses.

Il a notamment avancé l'idée de réduire la taille des terrains. Il a également fait référence aux différences qui existent entre les compétitions masculines et féminines au tennis, au cyclisme et au volleyball.

"Pourrions-nous réduire un peu la taille du terrain ? Seraient-elles ouvertes à cette idée ? Pourquoi pas ?", s'est interrogé Stijn Stijnen.

Les trois intervenants ont donc globalement maintenu leur position sur le fond. Olivier Deschacht a toutefois reconnu qu'il aurait pu choisir d'autres mots pour exprimer son opinion.