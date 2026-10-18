Ca ne plaira pas à son coach : Noa Lang encore au coeur d'une polémique en Italie

Noa Lang a récemment été décisif en Serie A face à Frosinone, mais son entraîneur lui avait envoyé un message clair après la rencontre en soulignant qu'il devait continuer à travailler s'il voulait obtenir des opportunités. Cela n'a pas été le cas contre Venise, et le Néerlandais n'a pas apprécié de ne pas monter au jeu.

Noa Lang n'est pas dans les petits papiers de Massimiliano Allegri à Naples. Le Néerlandais ne joue pas beaucoup avec les Partenopei, et après son premier but de la saison la semaine passée contre Frosinone, Allegri en avait expliqué les raisons.

Le coach italien avait été très clair : Lang, à l'heure actuelle, "n'amène pas autant" qu'il le souhaiterait, et c'est "entièrement la faute" de l'ancien du Club de Bruges. Une situation qui n'est visiblement pas proche d'évoluer, car ce week-end, contre Venise, Noa Lang s'est encore signalé.

Noa Lang a stoppé son échauffement

Cette fois, pas sur le terrain, car le Batave n'est pas monté au jeu... ce qui l'a frustré. La presse italienne rapporte ainsi que Noa Lang a interrompu son échauffement une fois qu'il a compris que Massimiliano Allegri ne le ferait pas monter au jeu, s'appuyant nonchalamment sur le poteau de corner pendant que le Napoli (qui s'est incliné 1-0) était à la peine.

Une attitude qui n'est pas passée inaperçue de ses coéquipiers : André-Frank Zambo Anguissa est venu lui parler afin de l'exhorter à se donner à fond à l'échauffement. Sans succès, visiblement. On doute que ça plaise à Massimilano Allegri, qui aimerait voir son international néerlandais travailler un peu plus dur.



Lang compte 33 matchs depuis sa signature au Napoli en 2025. La saison passée déjà, en conflit avec Antonio Conte, l'ancien trublion du Club de Bruges avait fini par partir en prêt au Galatasaray afin d'obtenir du temps de jeu et de participer à la Coupe du Monde. Et apparemment, le changement d'entraîneur au Napoli n'a pas changé sa situation...