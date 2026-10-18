Le Borussia Dortmund retient à nouveau son souffle pour Kos Karetsas

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Le Borussia Dortmund retient à nouveau son souffle pour Kos Karetsas
Photo: © photonews

Kos Karetsas a subi un nouveau coup d’arrêt au Borussia Dortmund. Entré en jeu samedi face à l’Union Berlin, l’ancien maître à jouer de Genk n’aura passé que cinq minutes sur la pelouse. Le jeune attaquant de 18 ans s’est blessé à la cheville et a de nouveau dû céder sa place.

Nouveau coup du sort pour Kos Karetsas au Borussia Dortmund. Remplaçant au coup d’envoi, l'ancienne pépite de Genk est montée au jeu à la 62e minute à la place de Maximilian Beier. Son entrée a immédiatement apporté davantage de danger dans le jeu du Borussia. Mais le jeune attaquant n’aura pas eu le temps d’en profiter longtemps. À la 67e minute, lors d’un duel avec le capitaine de l’Union Berlin, Rani Khedira, près de la ligne de touche, son pied est resté coincé dans la pelouse et il s’est tordu la cheville. Le Borussia Dortmund a finalement dû se contenter d’un partage sans but (0-0).

Sur le site officiel du Borussia Dortmund, le directeur sportif Lars Ricken s’est montré préoccupé. "Il s’est tordu la cheville et présente une blessure à l’articulation", a-t-il expliqué. Des examens complémentaires permettront de déterminer la gravité exacte de la blessure. Lars Ricken a ajouté que le problème était suffisamment sérieux pour empêcher Kos Karetsas de poursuivre la rencontre.

Une nouvelle tuile 

Le timing est particulièrement malheureux pour le jeune international grec. Plus tôt cette saison, il avait déjà traversé une période difficile après avoir rencontré des problèmes de circulation lors du match de Ligue des champions contre Villarreal. Remplacé dès la 27e minute, il avait alors été conduit à l’hôpital pour y subir des examens. Quelques jours plus tard, il avait manqué la rencontre de championnat contre Paderborn.

Le 16 septembre, Kos Karetsas avait retrouvé les entraînements collectifs et repris progressivement le chemin de terrain. Une nouvelle période d’indisponibilité se profile désormais à l'horizon.

Un contrat jusqu'en 2031

Le Borussia Dortmund avait recruté Kos Karetsas, début août, en provenance de Genk, en lui faisant signer un contrat jusqu’à l’été 2031. Le club allemand avait alors clairement affiché sa confiance dans sa créativité et son intelligence de jeu. Ses débuts restent toutefois irréguliers en raison de tous ces problèmes physiques.

Il faut désormais attendre les résultats des examens de sa cheville pour en savoir davantage. Une absence prolongée de Kos Karetsas tomberait particulièrement mal pour Dortmund, alors que les rencontres vont s'enchaîner à un rythme soutenu.

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