🎥 "Le meilleur joueur du monde" : Thomas Meunier impressionné par une action de Julien Duranville

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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🎥 "Le meilleur joueur du monde" : Thomas Meunier impressionné par une action de Julien Duranville
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Thomas Meunier semble particulièrement apprécier son compatriote Julien Duranville. Le Diable Rouge a réagi à une vidéo dans laquelle on voit le jeune talent belge dribbler un adversaire.

Thomas Meunier a cité une publication de l'OL sur X, dans laquelle on peut voir Julien Duranville dribbler un adversaire. Le Diable Rouge a ajouté : "Le meilleur joueur du monde "

Une déclaration qui n'est évidemment pas à prendre totalement au sérieux, mais qui montre à quel point Thomas Meunier apprécie les qualités de son jeune compatriote.

Thomas Meunier impressionné par Julien Duranville

Ce superbe duel remporté par Julien Duranville face à Mohamed Abdelmonem remonte à dimanche. L'OL s'est imposé sur le score de 2-1 face à Nice, dans une rencontre au cours de laquelle le jeune Belge a disputé 61 minutes.

En réagissant à ce type de publication, Thomas Meunier apporte également son soutien à son compatriote. Il faut dire que Julien Duranville n'a pas toujours eu la vie facile depuis le début de sa carrière, notamment en raison de plusieurs blessures.

Ce jeudi, l'Olympique Lyonnais se déplacera à Hoffenheim dans le cadre de la troisième journée de l'Europa League. L'occasion de voir Julien Duranville réaliser de nouveaux gestes techniques de grande classe ?

Lire aussi… "Il a très bien joué" : l'entraîneur de l'OL ravi du retour de Julien Duranville

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