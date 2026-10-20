De mauvais choix de carrière ? Meunier et Fofana embarqués dans la chute de Sunderland en Premier League

Sunderland n'a pris que quatre points en sept matchs de Premier League. Le club de Malick Fofana et Thomas Meunier est déjà en grande difficulté cette saison.

La situation devient préoccupante à Sunderland. Après sept journées de Premier League, les Black Cats n'ont récolté que quatre points et occupent la 19e place du classement. Une mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges Malick Fofana et Thomas Meunier, arrivés cet été dans un club qui avait terminé septième du championnat la saison dernière.

La plus grosse dépense du club cet été

Sunderland avait déboursé 30 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des bonus, pour recruter Fofana. L'ancien Lyonnais avaid'autres possibilités, mais avait choisi le projet anglais. Meunier avait rejoint l'équipe gratuitement avant lui. Les deux Belges espéraient participer à une nouvelle belle saison, mais les résultats sont loin des attentes.

Dimanche, la défaite 2-0 contre Bournemouth a montré les difficultés de l'équipe entraînée par Régis Le Bris. Kevin Danso a été expulsé à la 17e minute après avoir commis une erreur sur le premier but. Sunderland a encaissé le deuxième but.

"Nous sommes devenus arrogants"

Après le match, Nordi Mukiele a directement mis en cause l'attitude de ses coéquipiers. "Nous ne sommes pas assez bons. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que nous sommes devenus arrogants", a déclaré le défenseur sur Sky Sports. Il estime que le groupe ne travaille pas suffisamment à l'entraînement pour retrouver son niveau.



Le calendrier n'a pas facilité les choses, avec des rencontres contre Manchester City et Arsenal, sans oublier l'Europa League. Sunderland a remporté ses deux premiers matchs européens. Malgré les difficultés en championnat, Le Bris a la confiance du club.