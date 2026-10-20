"Il a très bien joué" : l'entraîneur de l'OL ravi du retour de Julien Duranville

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il a très bien joué" : l'entraîneur de l'OL ravi du retour de Julien Duranville
Photo: © photonews
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Titulaire avec l'Olympique Lyonnais dimanche en Ligue 1 pour la deuxième fois de la saison, Julien Duranville a impressionné son entraîneur, Paulo Fonseca. Le technicien portugais n'a pas hésité à saluer la prestation du jeune Belge après la victoire de l'OL face à Nice (2-1).

Julien Duranville n'avait plus disputé de match officiel depuis le mois d'août dernier. Le week-end dernier, le jeune Belge a enfin fait son retour à la compétition, pour le plus grand bonheur de son entraîneur, particulièrement satisfait de sa prestation.

Paulo Fonseca satisfait du retour de Julien Duranville

"On a changé beaucoup de joueurs et la réponse est très positive, comme lors des autres matchs. Les joueurs qui sont rentrés ont bien joué naturellement. La réponse de Julien et des autres joueurs qui jouent peu est magnifique", a déclaré Paulo Fonseca au micro de Ligue 1+.

L'entraîneur portugais est également conscient des nombreuses qualités du jeune talent belge : "Julien a beaucoup de qualités. Il a eu beaucoup de blessures. Il est de retour, il a plus de confiance et il a très bien joué."

"C'est un jeune joueur, il doit continuer à travailler pour progresser. J'ai confiance en tous les joueurs. Quand on leur offre une chance, ils ont cette réponse", a-t-il conclu à propos de l'ailier belge.


Ce jeudi, l'OL se déplacera à Hoffenheim dans le cadre de la troisième journée de l'Europa League. Une rencontre qui s'annonce "très difficile", selon Paulo Fonseca. Julien Duranville aura-t-il l'occasion de confirmer sa bonne prestation face à Nice ? Réponse ce jeudi.

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