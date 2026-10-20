"Il joue très bien" : un Diable Rouge encensé par l'un de ses coéquipiers en équipe nationale

Dans un entretien accordé à Play Sports, Timothy Castagne est revenu sur le fait d'avoir été entraîné par son idole d'enfance, Thierry Henry. Le joueur de Fulham a également évoqué l'ambiance au sein du groupe des Diables Rouges lors de la dernière trêve internationale, ainsi que les récentes performances de ses compatriotes Maxim De Cuyper, Youri Tielemans et Senne Lammens.

Timothy Castagne était un grand fan de Thierry Henry et d'Arsenal durant son enfance. Avoir pu côtoyer le Français au sein du staff de la Belgique est évidemment un honneur pour lui.

"C'était sympa. En plus, ce n'était pas simplement bonjour, je le rencontre et puis c'est tout. Là, tu crées quelque chose parce qu'on travaille ensemble", a-t-il expliqué.

"Comme il est adjoint, tu parles un peu tactique, tu fais les entraînements ensemble et tout ça. Donc, c'était spécial de pouvoir créer quelque chose avec quelqu'un qui était ton idole quand tu étais plus jeune."

Une excellente ambiance chez les Diables Rouges

Ensuite, Maxim De Cuyper a pris la parole à propos de la dernière trêve internationale : "Très content de la trêve. Ça fait du bien. Puis aussi, il y a le nouveau coach et de nouveaux joueurs. L'ambiance était top. L'ambiance à la Coupe du monde était déjà bonne et ici aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir de retourner en équipe nationale. On s'amuse bien dans le groupe. Tu vois que tu as envie de travailler pour le joueur à côté de toi et c'est comme ça que tu peux créer quelque chose de spécial."

Timothy Castagne évoque les performances de ses compatriotes

Le joueur de Fulham a ensuite évoqué le bon début de saison de Maxim De Cuyper : "Pour lui, ça tourne très bien à Brighton en tant qu'ailier. On a rigolé en équipe nationale. Franchement, il joue très bien et l'équipe est en bonne forme."





"J'ai parlé aussi à Youri Tielemans et Senne Lammens. Ça tourne un peu moins bien là-bas, mais ils jouent quand même bien tous les deux", a-t-il conclu.