Joaquin Seys quittera-t-il le Club de Bruges l'été prochain ? Il répond

Joaquin Seys sera-t-il encore un joueur du Club de Bruges la saison prochaine ? C'est une grande question à laquelle nous n'avons pas la réponse. Mais le joueur a été interrogé à ce sujet en conférence de presse ce mardi.

Formé au Club de Bruges, Joaquin Seys a véritablement petit à petit gravi les échelons jusqu'à se faire une place dans l'équipe première. Désormais âgé de 21 ans, il est un cadre des Blauw en Zwart.

Sa valeur marchande est estimée à 27 millions d'euros selon Transfermarkt. Il est l'un des jeunes talents belges les plus prometteurs. Bruges peut se frotter les mains de le compter dans son effectif. Mais jusqu'à quand ?

Joaquin Seys quittera-t-il le Club de Bruges l'été prochain ?

Sera-t-il encore là l'année prochaine ? Son contrat court encore jusqu'au 30 juin 2029, mais rien n'assure qu'il ira au bout de celui-ci. L'inverse est bien plus probable et les Blauw en Zwart pourraient ainsi récupérer un beau pactole.

"Je ne pars pas du principe que je jouerai dans un grand club européen la saison prochaine", a réagi le latéral gauche. "Beaucoup de choses peuvent se passer dans le football."

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Il est maintenant concentré sur Bruges : "Pour moi, c'est très clair : je suis au Club Bruges et je veux donner le meilleur de moi-même ici. Ce qui se passera l'année prochaine, nous verrons bien."