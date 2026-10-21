📷 "Je souris pour toi" : Diego Moreira se moque gentiment d'un coéquipier

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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📷 "Je souris pour toi" : Diego Moreira se moque gentiment d'un coéquipier
Photo: © photonews
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Diego Moreira n'a pas été élu homme du match lors de la victoire 3-2 de l'AC Milan contre l'Atalanta dimanche, même s'il a délivré un assist. Le Diable Rouge a toutefois pris la pose avec son coéquipier Adrien Rabiot, buteur et passeur décisif, qui a reçu le trophée d'homme du match. Mais le Français n'avait pas vraiment le sourire sur une photo avec lui, ce que Diego Moreira n'a pas hésité à lui faire remarquer avec humour sur Instagram.

L'AC Milan s'est imposé sur le score de 3-2 contre l'Atalanta dimanche. Diego Moreira, titulaire, a une nouvelle fois contribué au succès de son équipe en délivrant un assist.

Mais l'un des hommes forts de cette rencontre a été le Français Adrien Rabiot, élu homme du match.

Diego Moreira taquine Adrien Rabiot

Après la rencontre, celui qui a marqué et délivré un assist a pris une photo avec son trophée et Diego Moreira. Sauf qu'il n'avait pas vraiment le sourire.

Une chose que l'ailier belge n'a pas hésité à lui faire remarquer en story Instagram : "Je souris pour toi puisque tu n'as pas envie de sourire", a-t-il déclaré en riant.

Ce jeudi, l'AC Milan se déplacera à Bournemouth. Cette fois, ce sera peut-être Diego Moreira qui sera élu homme du match ?

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