Ligue des Champions : le Sporting surpris sans Debast, Kompany et le Bayern partagent face à Arsenal

Grosse soirée européenne au programme : alors que Bruges affrontait le Racing Lens, plusieurs matchs se tenaient dont un choc entre le Bayern Munich et Arsenal.

LE match du soir en Champions League opposait le Bayern Munich de Vincent Kompany à Arsenal. Un choc entre un candidat déclaré à la victoire finale, et le finaliste de la dernière édition.

Les Bavarois se sont retrouvés menés à la 25e minute sur un but signé Eberechi Eze, mais ont répondu rapidement via Alphonso Davies à la 35e. C'est ensuite en deuxième mi-temps que les buts sont tombés, avec un penalty transformé par Harry Kane (61e), puis l'égalisation de Declan Rice (82e).

Ce résultat ne fait pas les affaires du Bayern, qui avait déjà été tenu en échec à la surprise générale la semaine passée par le Viking FK. Le Rekordmeister ne compte donc que 5 points sur les 9 possibles en ce début de phase de ligue.

Le Viking FK, justement, se rendait à Aston Villa et s'y est cette fois incliné sans créer l'exploit (3-1). Les Villain comptent le maximum de points possible, tandis que Viking n'a pris qu'un point, face au Bayern.

Sans Zeno Debast, le Sporting Portugal s'incline face à LASK Linz



La surprise du soir venait de Lisbonne, où le Sporting Portugal a subi la loi des Autrichiens de Linz à la maison (2-3). Zeno Debast était absent côté lisboète, s'étant à nouveau blessé récemment, et n'a donc pas pu aider son équipe à rester invaincue dans cette Champions League.