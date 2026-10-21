Manchester United humilié en Champions League, Lille prend l'eau également !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Manchester United humilié en Champions League, Lille prend l'eau également !
Photo: © photonews

Les deux premiers matchs du soir en Ligue des Champions ont livré leur verdict, et il y a eu du spectacle. Manchester United se déplaçait à Côme, Lille recevait le Galatasaray. Les Red Devils comme les Dogues se sont inclinés et ont encaissé 4 buts chacun.

C'est une véritable gifle prise par Manchester United, qui se rendait à Côme ce mercredi dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions. Les Red Devils ont en effet pris l'eau sur la pelouse de la nouvelle sensation de Serie A.

Après deux minutes de jeu seulement, Nico Paz (22 ans), nouvelle coqueluche du footballl argentin, ouvrait le score en faveur de Côme. Rien n'était cependant joué à la pause, le score n'ayant pas bougé. Mais en seconde période, Manchester United a pris l'eau.

Des buts d'Anastasios Douvikas, Nico Paz encore une fois et Jacobo Ramon à la 76e ont en effet donné au score des allures de gifle (4-0), United ne parvenant à sauver l'honneur qu'en toute fin de rencontre via l'ancien anderlechtois Joshua Zirkzee (90e+2, 4-1).

Manchester United avait jusqu'ici pris 3 points en deux matchs, et risque donc de sortir du top 24 au terme de cette journée. Côme réussit un 6/9 qui place confortablement les Italiens dans la première partie de tableau. 

Lille prend aussi l'eau à domicile face à Galatasaray

Grosse déception et presque même tarif pour le LOSC, qui recevait de son côté les Turcs de Galatasaray. Là aussi, le match démarrait sur les chapeaux de roue dans le nord de la France avec un premier but tombé après deux minutes de jeu en faveur des Turcs signé Yunus Akgun. 

Mais le LOSC réagissait vite via Soriba Diaoune (7e, 1-1), et prenait même l'avantage à la 39e minute sur son doublé. Malheureusement pour les Dogues, le Galatasaray égalisait à la 44e minute des oeuvres d'Alexeï Batrakov (2-2).

En seconde période, le LOSC ne mettra pas longtemps à craquer : un but contre son camp de Nabil Bentaleb remet les Turcs aux commandes dès la 52e minute. Victor Osimhen fera ensuite 2-4 à la 61e minute de jeu : le break est fait et le LOSC ne s'en remettra plus. 

Pour les Dogues, c'est un coup dur : les Nordistes avaient déjà perdu leurs deux premiers matchs de Ligue des Champions, et restent donc bloqués en bas de classement sans la moindre unité. Galatasaray, de son côté, intègre le top 24 avec ces trois premiers points. 

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