Pas de douche, les joueurs encore tout transpirants dans le car : l'après-match assez fou de Dortmund

Hier, le Borussia Dortmund s'est imposé 1-2 face à Sabah en Ligue des Champions. Les joueurs du BVB ne se sont pas attardés plus que nécessaire dans le stade de Bakou, il n'y ont même pas pris de douche. Et ce par mesure de précaution.

Au coup de sifflet final, la délégation de Dortmund était un peu plus pressée que d'habitude. Les joueurs ont repris leurs affaires dans le vestiaire mais sont montés dans le car sans prendre de douche.

La raison ? La direction craignait une contamination à la légionellose dans les douches du stade, rapporte le Bild. Il s'agit d'une maladie infectieuse due à une bactérie d'origine hydro-tellurique qui peut se trouver dans les canalisations où l'eau ne s'écoule pas régulièrement.

Les joueurs avaient déjà fait pareil à l'issue de leur entraînement de la veille. "Je trouve que les douches de l'hôtel étaient un peu plus agréables. Vous imaginez bien pourquoi je dis ça. Les douches ici ne sont pas vraiment à la hauteur", explique le directeur sportif du Borussia, Nils-Ole Book, interrogé par Blick.

No sweat no glory

Les douches du stade de Bakou ne sont pourtant pas les plus repoussantes. "Je ne sais pas d'où vient le problème. Je ne veux accuser le BVB de rien. Nous avons pris une douche là-bas la semaine dernière avant le match contre le Slavia Prague. Les douches sont super, et ce n'est pas de l'eau froide qui y coule", a répondu l'ailier allemand de Sabah, Joy-Lance Mickels.



Dortmund sera donc revenu du stade avec les trois points en poche et un peu de sueur. Mais la délégation s'est tout de même rafraîchie avant de se rendre à l'aéroport pour le retour en Allemagne.