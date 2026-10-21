Zeno Debast à nouveau blessé avec le Sporting Portugal : son entraîneur prend la parole

Zeno Debast doit encore prendre son mal en patience au Sporting Portugal. Le Diable Rouge manquera le match de Ligue des champions face au LASK Linz ce mercredi soir, en raison de douleurs musculaires. Son entraîneur Rui Borges a toutefois aussi livré des nouvelles positives concernant son défenseur belge. Un retour semble se rapprocher progressivement.

Debast est confronté à des problèmes physiques depuis la dernière trêve internationale, lors de laquelle il n'avait pas joué la moindre minute avec les Diables. De retour au Portugal, il avait dû faire l'impasse sur la rencontre de Ligue des champions contre Lens.

Zeno Debast veut à nouveau enchaîner mais doit se montrer patient

L'ancien défenseur d'Anderlecht était à nouveau absent lors de l'entraînement d'hier et ne sera donc pas mobilisé ce soir contre le LASK Linz.

Lors de sa conférence de presse, Nuno Borges a été interrogé sur l'état de Debast et de Rodrigo Zalazar, également blessé. "Je ne peux pas donner de date précise, mais ils sont tous les deux très proches d'un retour", a déclaré l'entraîneur portugais.

Le staff ne prendra aucun risque

Il s'est montré particulièrement optimiste au sujet de Debast. "Zeno est plus proche d'un retour que Rodrigo. Sur la base de ce que nous avons vu ces derniers jours, nous pensons qu'ils pourront tous les deux très bientôt reprendre normalement les entraînements avec le groupe".

Le Sporting ne souhaite toutefois prendre aucun risque avec son Diable Rouge, aucune date concrète n'a encore été fixée pour son retour à la compétition. Entre-temps, l'équpe réalise un excellent parcours en Ligue des champions. Les Portugais ont remporté leurs deux premiers matchs contre Galatasaray et Lens, ils visent la passe de trois ce soir.



