Entre harcèlement sexuel et départ après deux mois : le successeur de Sibierski dans la tourmente

Scott Crabbé, journaliste football
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Entre harcèlement sexuel et départ après deux mois : le successeur de Sibierski dans la tourmente
Photo: © photonews

Du côté de Troyes, Jocelyn Blanchard a succédé à Antoine Sibierski en tant que directeur sportif. Mais il n'est déjà plus en poste, rattrapé par ses agissements plus que suspects.

Antoine Sibierski avait vécu une fin de mandat très difficile à Troyes, malgré le titre en Ligue 2, synonyme de montée. En désaccord avec le board, il n'était même pas présent au stade lors de la fête du titre.

C'est un autre Lensois, Jocelyn Blanchard, qui lui a succédé. Le week-end dernier, l'ESTAC défiait d'ailleurs les Sang et Or. Mais Blanchard venait tout juste de quitter le navire en pleine tourmente. C'est que la situation était déjà devenue intenable.

Troyes en pleine tempête

Et on ne parle pas de recrutement, mais de faits de harcèlement sexuel présumés. Selon L'Est Eclair, l’ancien milieu de la Juventus a été visé par une enquête interne suite à des signalements de comportements sexistes.

Plusieurs salariées du club se seraient ainsi plaintes de remarques et de gestes déplacées du directeur sportif. Les premiers signalements remonteraient à mi-août, un mois seulement après son arrivée.


Depuis, la justice a ouvert une enquête, tandis que Troyes a mis à la collaboration avec effet immédiat. Voilà qui n'aidera pas le club, avant-dernier de Ligue 1 avec quatre points pris en sept matchs, à retrouver plus de sérénité.

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