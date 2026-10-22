"J'ai réalisé deux arrêts importants" : Thibaut Courtois a encore été au rendez-vous en Ligue des champions

Thibaut Courtois a réalisé une nouvelle très bonne prestation avec le Real Madrid contre Leipzig ce mercredi en Ligue des champions au Bernabéu (4-1). Le portier belge a notamment réalisé deux arrêts importants. Après la rencontre, il était évidemment satisfait.

Le Real Madrid a ouvert le score à la 44e minute de jeu grâce à un but de Bernardo Silva. Ensuite, les Merengues ont reçu des consignes défensives claires de José Mourinho : "Nous avons ouvert le score, ce qui était important. Ensuite, à la mi-temps, l'entraîneur nous a demandé de nous améliorer défensivement. C'est ce que nous avons fait. Nous avons affiché davantage d'intensité en seconde période et nous avons été plus efficaces devant le but. C'était une belle victoire."

Thibaut Courtois satisfait de sa prestation

Sur le plan personnel, Thibaut Courtois est satisfait de sa prestation : "Personnellement, je me sens très bien. Je suis très heureux et je travaille bien. J'ai réalisé deux arrêts importants pour garder ma cage inviolée à ce moment-là."

"Nous avons profité du but de Bernardo pour rentrer aux vestiaires avec l'avantage, ce qui était important dans un match comme celui-ci. Quand vous êtes menés, la rencontre peut vite devenir compliquée. Au final, c'est une belle victoire."

Concernant l'état de forme de l'équipe, le gardien belge se montre également positif : "L'équipe va très bien. Nous avons la chance de pouvoir compter sur presque tout notre effectif. Il y a beaucoup de concurrence et c'est important. Nous nous poussons mutuellement à devenir meilleurs. Quand on gagne, tout le monde est heureux, travaille bien et l'ambiance est positive. Nous espérons que cela va continuer ainsi."

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"Nous avons maintenant quatre matchs à l'extérieur, ce qui est évidemment plus difficile. Nous avons rencontré quelques difficultés loin de chez nous cette saison. Mais j'espère que nous pourrons aborder la trêve avec quatre victoires supplémentaires", a-t-il ajouté au micro de Realmadrid TV.