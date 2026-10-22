Kevin De Bruyne pourrait voir son prochain match avec Naples reporté pour une raison surprenante

La rencontre entre Naples et la Roma pourrait être menacée par la crise du carburant qui touche le sud de l'Italie. Kevin De Bruyne et ses coéquipiers pourraient ainsi être confrontés à une situation particulière. Les manifestations des chauffeurs routiers et des agriculteurs perturbent la circulation et les transports en commun, mais pourraient également compliquer le déploiement des forces de l'ordre pour assurer la sécurité autour du match.

Les manifestations sont dirigées contre la hausse des prix du carburant et l'augmentation du coût des matières premières. En Campanie, la région où se trouve Naples, des blocages sur plusieurs axes routiers importants ont fortement perturbé la circulation ces derniers jours.

Les stations-service sont également touchées par des pénuries de carburant, entraînant de longues files d'attente. Selon les médias italiens, l'approvisionnement des commerces et les transports en commun sont également perturbés.

Un manque de carburant qui inquiète la police

Cette situation pourrait également avoir des conséquences sur l'organisation du choc entre Naples et l'AS Roma, prévu ce samedi à 18h.

Selon le média italien CalcioNapoli1926, qui cite des sources au sein de la police napolitaine, les véhicules des forces de l'ordre sont également confrontés à des problèmes d'approvisionnement en carburant.

Si les policiers ne parviennent pas à faire le plein de leurs véhicules, il pourrait devenir difficile de mobiliser suffisamment d'agents et de moyens pour assurer la sécurité autour de la rencontre.





Un syndicat de police a également tiré la sonnette d'alarme concernant les conséquences potentielles de ces blocages. Selon lui, les interventions des forces de l'ordre et des services de secours pourraient être compromises si les difficultés d'approvisionnement en carburant persistent.

De leur côté, les autorités tentent de garantir l'approvisionnement des biens et des services essentiels.

Naples - AS Roma : aucune décision officielle pour le moment

Pour Kevin De Bruyne et Naples, rien n'indique toutefois, à l'heure actuelle, que la rencontre face à l'AS Roma ne pourra pas se disputer.

Aucune décision officielle concernant un éventuel report ou une annulation de ce choc de Serie A n'a été annoncée.

Il s'agit donc pour le moment d'un risque lié à la sécurité et aux difficultés rencontrées dans la région, et non d'une modification confirmée du calendrier.

Les prochains jours devraient permettre d'y voir plus clair. Tout dépendra de l'évolution de la situation et de la capacité des autorités locales à garantir les mesures de sécurité nécessaires à l'organisation de la rencontre.