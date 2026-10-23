Christian Benteke raconte sa nouvelle vie : "Je ne connaissais pas le niveau du championnat"

Christian Benteke a quitté D.C. United cette année pour les Émirats Arabes Unis et Al-Wahda. À 35 ans, il relève l'un des derniers défis de sa carrière au soleil du Golfe.

Après avoir martyrisé les défenses de Major League Soccer, inscrivant 49 buts en 100 matchs sous les couleurs de D.C. United, Christian Benteke a décidé de relever un nouveau et peut-être dernier défi. Constatant qu'il n'obtenait pas plus sa chance avec les Diables Rouges sous Domenico Tedesco que sous Rudi Garcia, Benteke optait pour un transfert lucratif aux Emirats Arabes Unis.

Il a donc rejoint Al-Wahda et déménagé à Abu Dhabi, plutôt que de revenir en Europe. "J'ai réalisé mon rêve de jouer en Premier League, ce qui a toujours été mon objectif. Il s'agissait maintenant de trouver un nouveau défi à relever et de le saisir à pleines mains", raconte Christian Benteke à Gulf News.

Christian Benteke agréablement surpris par le niveau aux Emirats

Après les grandes villes anglaises (Londres, Birmingham, Liverpool) et Washington D.C, Benteke découvre un mode de vie différent. "La vie ici est extraordinaire. J'ai toujours connu Dubaï car mes enfants ont vécu ici pour un temps, mais vivre à Abu Dhabi est très différent", déclare-t-il. "C'est un style de vie très calme qui me convient parfaitement, ça me plaît beaucoup".

Le niveau du championnat ne lui était par contre pas familier. "Le niveau m'a surpris, pour être honnête. Je suis venu voir quelques matchs par le passé, mais y jouer est très différent", reconnaît l'ex-Diable Rouge. "Il y a beaucoup de bons joueurs ici, et avec la météo, c'est difficile. La qualité du football est bonne".

Une météo exigeante qu'il ne déplore cependant pas. "Je ne peux pas dire que la météo anglaise me manque", plaisante Benteke. "C'était beaucoup plus facile de jouer en Angleterre, c'est sûr, mais je m'amuse bien ici, et je me fais parfaitement à ce nouveau climat".





Sur le plan sportif, l'adaptation se passe bien : Christian Benteke a déjà inscrit 4 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues avec Al-Wahda, dont 3 lors des 2 derniers matchs de championnat.