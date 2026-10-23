Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

Jorne Spileers brille au Club de Bruges. Formé au club, il a longtemps dû se contenter d'un rôle secondaire et a vu un transfert vers Elversberg, en Allemagne, échouer l'été dernier. Aujourd'hui, le défenseur de 21 ans reçoit à nouveau sa chance et la saisit à deux mains. Après de solides prestations, notamment face à l'Inter et Lens, il ressent la confiance d'Ivan Leko.

"C'était une période difficile pour moi", reconnaît Jorne Spileers à propos de son transfert avorté. "Ce transfert manqué m'est resté en tête. Mais dès que j'ai su que je devais rester, j'ai tourné la page", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad. Sa famille, sa femme et son agent l'ont aidé à laisser cette déception derrière lui. Entre-temps, il a été titulaire à cinq reprises en huit matchs.

Leko accorde sa confiance à Spileers

L'entraîneur s'est montré clair quant à son choix de miser sur le jeune défenseur. "J'aime Jorne Spileers. Il a bien joué contre La Louvière et il s'entraîne bien. Je pense que ce garçon possède un grand potentiel et beaucoup de talent". Leko l'a également mis au défi de prendre ses responsabilités après plusieurs années au sein du noyau A. Spileers a répondu à cet appel par une solide prestation contre l'Inter et une performance convaincante face à Lens.

Face aux Français, il a aidé le Club à garder le zéro en repoussant un ballon sur sa ligne. Lui-même est resté lucide à propos de ce moment important. "J'étais bien placé sur ce ballon sur la ligne. Quand je vois que le gardien est d'un côté, j'essaie de couvrir. Pour un défenseur central, c'est normal, selon moi". Brandon Mechele a lui aussi constaté ses progrès : "Il a franchi des étapes et s'est amélioré".

“Je dois faire en sorte qu'ils ne puissent pas douter de moi”

Spileers sent que Leko croit en lui. "Il me donne de la confiance et répète souvent : ‘Si toi aussi tu as confiance en toi, je n'ai aucune raison de ne pas te titulariser.’". Selon le défenseur, la différence avec le début de saison réside surtout dans sa force mentale. Il n'a jamais accepté de se résigner à la place de titulaire de Lee Han-beom.



Il ne souhaite toutefois pas encore parler d'une place fixe dans le onze de départ. "Dans un grand club, on ne peut jamais être sûr de soi. Si je suis moins performant une seule fois, je peux tout aussi bien me retrouver à nouveau sur le banc. Je dois faire en sorte qu'ils ne puissent pas douter de moi".