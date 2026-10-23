Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5906

Jorne Spileers brille au Club de Bruges. Formé au club, il a longtemps dû se contenter d'un rôle secondaire et a vu un transfert vers Elversberg, en Allemagne, échouer l'été dernier. Aujourd'hui, le défenseur de 21 ans reçoit à nouveau sa chance et la saisit à deux mains. Après de solides prestations, notamment face à l'Inter et Lens, il ressent la confiance d'Ivan Leko.

"C'était une période difficile pour moi", reconnaît Jorne Spileers à propos de son transfert avorté. "Ce transfert manqué m'est resté en tête. Mais dès que j'ai su que je devais rester, j'ai tourné la page", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad. Sa famille, sa femme et son agent l'ont aidé à laisser cette déception derrière lui. Entre-temps, il a été titulaire à cinq reprises en huit matchs.

Leko accorde sa confiance à Spileers

L'entraîneur s'est montré clair quant à son choix de miser sur le jeune défenseur. "J'aime Jorne Spileers. Il a bien joué contre La Louvière et il s'entraîne bien. Je pense que ce garçon possède un grand potentiel et beaucoup de talent". Leko l'a également mis au défi de prendre ses responsabilités après plusieurs années au sein du noyau A. Spileers a répondu à cet appel par une solide prestation contre l'Inter et une performance convaincante face à Lens.

Face aux Français, il a aidé le Club à garder le zéro en repoussant un ballon sur sa ligne. Lui-même est resté lucide à propos de ce moment important. "J'étais bien placé sur ce ballon sur la ligne. Quand je vois que le gardien est d'un côté, j'essaie de couvrir. Pour un défenseur central, c'est normal, selon moi". Brandon Mechele a lui aussi constaté ses progrès : "Il a franchi des étapes et s'est amélioré".

“Je dois faire en sorte qu'ils ne puissent pas douter de moi”

Spileers sent que Leko croit en lui. "Il me donne de la confiance et répète souvent : ‘Si toi aussi tu as confiance en toi, je n'ai aucune raison de ne pas te titulariser.’". Selon le défenseur, la différence avec le début de saison réside surtout dans sa force mentale. Il n'a jamais accepté de se résigner à la place de titulaire de Lee Han-beom.


Il ne souhaite toutefois pas encore parler d'une place fixe dans le onze de départ. "Dans un grand club, on ne peut jamais être sûr de soi. Si je suis moins performant une seule fois, je peux tout aussi bien me retrouver à nouveau sur le banc. Je dois faire en sorte qu'ils ne puissent pas douter de moi".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Jorne Spileers

Plus de news

Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

17:40
Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

22:20
Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

21:20
Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

17:00
Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

21:00
Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

21:40
"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

20:40
2
Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

20:20
Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

20:00
Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

17:20
Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

19:40
La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

19:20
Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

18:55
Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

18:40
Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

18:20
Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

17:53
Un grand journal espagnol dévoile son top 100 mondial : deux Diables et deux joueurs de Bruges à l'honneur

Un grand journal espagnol dévoile son top 100 mondial : deux Diables et deux joueurs de Bruges à l'honneur

12:20
Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans" Interview

Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans"

16:40
Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

16:20
Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

16:00
Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

15:31
Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

15:00
Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

14:00
Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

14:23
1
Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

14:40
"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

13:40
Un problème de plus à gérer pour Kompany ? Le Bayern Munich a des reproches à faire à l'un de ses joueurs

Un problème de plus à gérer pour Kompany ? Le Bayern Munich a des reproches à faire à l'un de ses joueurs

12:40
Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

13:18
Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

13:00
Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises

Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises

12:00
Le Club de Bruges se rapproche d'un jackpot de 50 millions : voici comment

Le Club de Bruges se rapproche d'un jackpot de 50 millions : voici comment

07:00
"Leur coach avait dit que ce serait une victoire facile" : le STVV a fait taire l'arrogance de Midtjylland

"Leur coach avait dit que ce serait une victoire facile" : le STVV a fait taire l'arrogance de Midtjylland

11:40
La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

11:20
"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

10:20
"En interne, il n'y avait pas de doutes" : Colin Coosemans refuse de parler de crise à Anderlecht

"En interne, il n'y avait pas de doutes" : Colin Coosemans refuse de parler de crise à Anderlecht

11:00
Deux minutes à scander son nom : un ancien chouchou d'Anderlecht accueilli en héros par les supporters mauves

Deux minutes à scander son nom : un ancien chouchou d'Anderlecht accueilli en héros par les supporters mauves

10:40

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 3
Fenerbahce Fenerbahce 2-2 Slavia Prague Slavia Prague
Sabah Sabah 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Liverpool Liverpool 4-3 Villarreal Villarreal
Manchester City Manchester City 5-1 AEK Athènes AEK Athènes
AS Roma AS Roma 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 4-3 Bodo Glimt Bodo Glimt
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-2 FC Barcelone FC Barcelone
FC Porto FC Porto 0-1 PSV PSV
Como Como 4-1 Manchester United Manchester United
Lille OSC Lille OSC 2-4 Galatasaray Galatasaray
Inter Inter 1-0 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-3 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Aston Villa Aston Villa 3-1 Viking FK Viking FK
FC Bruges FC Bruges 3-0 Lens Lens
Bayern Munich Bayern Munich 2-2 Arsenal Arsenal
Real Betis Real Betis 1-0 Feyenoord Feyenoord

Dernières réactions

den strep den strep a propos de "Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire Sead08 Sead08 a propos de Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines ! JoBg JoBg a propos de Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok JoBg JoBg a propos de Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok 051961rouche 051961rouche a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire JoBg JoBg a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved