Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Hainaut ce vendredi ont eu raison de la rencontre de Challenger Pro League entre les Francs Borains et Dender. Le match est reporté.

Il n'y aura pas de match de Challenger Pro League ce vendredi soir. La rencontre entre le RFB et Dender, prévue à 20h au Stade Robert Urbain dans le cadre de la 8e journée de championnat de D1B, a été reportée, a officiellement décidé la Pro League.

Des vents violents : Francs Borains - Dender reporté

En cause : de fortes pluies mais surtout des vents violents, que l'on annonce encore pour ce soir et qui mettent la sécurité des acteurs en danger.

"En raison de vents violents, l’Union belge de football a décidé de reporter la rencontre Francs Borains / Dender prévue ce vendredi 23/10.



La sécurité des joueurs, du staff et des supporters passe avant tout. Les tickets achetés restent valables pour le match reprogrammé face à Dender. La nouvelle date sera fixée par l’Union belge et communiquée dès que possible", communique le RFB via ses réseaux sociaux.

Les Francs Borains sont sur une dynamique intéressante en championnat, avec un 9/12 qui les laisse à une belle 4e place en Challenger Pro League. Une entame bien plus encourageante que la saison passée, quand le RFB avait décroché son maintien en toute fin de saison.