🎥 Flop belge à Chelsea : auto-but pour Mike Penders, Roméo Lavia ne joue pas une seule minute

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Flop belge à Chelsea : auto-but pour Mike Penders, Roméo Lavia ne joue pas une seule minute

Duel londonien ce samedi à Stamford Bridge entre Chelsea et Tottenham. Ce sont les "Spurs", pourtant mal embarqués depuis le début de saison, qui ont remporté le derby 0-2. Une première titularisation décevante, avec une intervention ratée dans les airs, pour Mike Penders entre les perches des "Blues", alors que Roméo Lavia est resté scotché sur le banc toute la rencontre.

Le derby londonien a tourné au cauchemar pour Chelsea. Ce samedi, les "Blues" se sont inclinés 0-2 face à Tottenham à Stamford Bridge, au terme d’une rencontre marquée par une erreur malheureuse de Mike Penders et une fin de match particulièrement compliquée. Le jeune gardien belge, titulaire pour la première fois en Premier League, a longtemps maintenu son équipe dans le match avant de complètement se louper sur un coup de coin.

Penders, entre arrêts décisifs et grosse erreur

Pour sa première titularisation en Premier League, Mike Penders a vécu une soirée contrastée. Le gardien belge s’est d’abord montré rassurant, avec plusieurs interventions importantes face à Mathys Tel et Omar Marmoush. Ses arrêts ont permis à Chelsea de rester dans le match alors que Tottenham prenait progressivement le contrôle des débats. Mais à la 77e minute, le portier formé à Genk est parti à la faute de manière un peu malheureuse. En voulant repousser le ballon du poing, il l’a envoyé dans ses propres filets. Une erreur qui a débloqué la rencontre pour les visiteurs et a terni sa première titularisation en Premier League.

Palmer voit rouge

La fin de match a ensuite échappé aux ouailles de Xabi Alonso. Cole Palmer a été exclu après avoir reçu un deuxième carton jaune, avant que Mathys Tel ne profite des espaces pour inscrire le deuxième but des "Spurs" d’une frappe précise à distance sur laquelle Mike Penders pouvait difficilement se voir reprocher quelque chose.

Lavia n’a pas eu sa chance

De son côté, Roméo Lavia a assisté à la rencontre depuis le banc des remplaçants. Le milieu de terrain belge n’est pas entré en jeu et n’a donc pas pu peser sur la rencontre ni aider Chelsea à réagir dans les dernières minutes.

Après avoir commencé à enchaîner les matchs et même marqué son premier but avec Chelsea, Roméo Lavia était forcément attendu au dernier rassemblement des Diables rouges, dans le cadre de la Ligue des Nations. Brillant lors de ses deux apparitions avec les "Diables rouges", il avait notamment parfaitement lancé Dodi Lukebakio sur le but belge au stade de France, lors de la défaite contre les "Bleus" (4-1).

Sorti avec quelques crampes, on pensait que Roméo Lavia allait désormais enchaîner du côté de Chelsea. Il n'en est rien. Dix-huit minutes seulement contre Bournemouth, lors d'une victoire 5-1, et une minute lors du succès londonien à Everton (0-2). Satisfait de l'association entre l'expérimenté Jordan Henderson et l'ancien du Beerschot Moises Caicedo, Xabi Alonso a logiquement remis le duo sur le terrain lors de la venue de Tottenham. Peut-être que cette contre-performance aura des effets bénéfiques pour Roméo Lavia dans les prochaines semaines. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

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