🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens

Plutôt critiqué depuis son retour à l'ombre des terrils du Nord où il avait effectué la dernière partie de sa formation, Thorgan Hazard a marqué contre le Paris FC son premier but de la saison et a offert une victoire précieuse à Lens quelques jours après son lourd revers contre le Club de Bruges en Ligue des Champions.

En signant Thorgan Hazard qui restait pourtant sur une saison décevante à Anderlecht où il arrivait en fin de contrat, Lens espérait signer un coup à la "Thauvin", arrivé l'an dernier sans grandes attentes et qui s'est finalement avéré être un maître achat et un élément clé de la deuxième place finale en Ligue 1.

Un retour qui sentait le flop

Les débuts de Thorgan Hazard, qui revenait aussi pour des raisons plus pratiques étant donné que le club nordistes manquait de joueurs formés chez lui, étaient loin d'être convaincants. Très vite, les médias français lui tombaient dessus pour les mêmes raisons qu'en Belgique. Trop lourd, trop lent, bien loin de sa splendeur jadis au Borussia Dortmund et en équipe nationale belge.

Après cinq montées au jeu sans intérêt, le nouvel entraineur Yohan Cahuzac n'avait pas convoqué notre compatriote, légèrement blessé, pour le déplacement à Lyon. Hazard était de nouveau dans le noyau pour le match contre Troyes mais il allait rester sur le banc pendant 90 minutes.

Titulaire surprise à Bruges

Finalement, il était titularisé en Ligue des Champions pour le court déplacement au Jan Breydel Stadion du Club de Bruges. Contre les champions de Belgique, Cahuzac s'était dit qu'il mettrait bien dans le onze tous ses Belgicains, à savoir Michal Skoras - ancien "Blauw en Zwart" -, Yacine Titraoui, Franjo Ivanovic et Thorgan Hazard donc.

Sa première mi-temps, sans être exceptionnelle, avait néanmoins était intéressante, Lens dominant dans le jeu, même s'il était puni par un Club particulièrement cynique en zone de conclusion.





Un assist et un but

Battu 3-0, les "Sang et Or" devaient en plus se reprendre contre un Paris FC en forme en ce début de saison. De nouveau sur le banc, "Toto" allait relayer à l'heure de jeu Franjo Ivanovic. Un choix gagnant pour Yohan Cahuzac puisque l'ancien de Zulte Waregem et d'Anderlecht allait tout d'abord offrir l'égalisation à Florian Thauvin avant de d'inscrire le but de la victoire à la 83e minute de jeu.

[EX-TIGRE] Minuto 83' Gol de Thorgan Hazard, para la voltereta. Asistencia de Florian Thauvin Vaya que se divierte el príncipe Thauvin 🥲 #Lens 2 - 1 #ParisFC https://t.co/5g8QN5bnma — 𝙄𝙣𝙜𝙚𝙉𝙖𝙙𝙖𝙥𝙡𝙚𝙩𝙚 ⚽️ (@theFamousJL) October 24, 2026

Miné par des problèmes personnels depuis quelques mois, le petit frère d'Eden, grâce à ce changement gagnant, lance peut-être définitivement son retour au bercail. En tout cas, Lens devait impérativement se relancer ce soir, c'est chose faite. Et probablement pas avec le héros que le club nordiste attendait.