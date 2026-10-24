Le Bayern Munich donne des nouvelles de Vincent Kompany en conférence de presse ce samedi

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le Bayern Munich donne des nouvelles de Vincent Kompany en conférence de presse ce samedi
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La conférence de presse de veille de match a eu lieu à Munich, malgré l'hospitalisation de Vincent Kompany ce vendredi. C'est son directeur sportif Max Eberl qui s'est adressé à la presse et a rassuré sur l'état de santé du Belge.

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, s'est exprimé au lendemain de l'hospitalisation choc de Vincent Kompany ce vendredi. L'entraîneur des Bavarois a été transporté à l'hôpital après s'être évanoui durant l'entraînement de son équipe ; il subit là les conséquences d'une grave infection qu'il traîne depuis une semaine.

"La bonne nouvelle est que son état est stable. J'ai parlé à Vincent et à sa femme hier soir. Il doit encore rester quelques jours à l'hôpital pour un examen approfondi", déclare Eberl, qui amène donc des nouvelles rassurantes. 

"Les médecins essaient depuis hier soir de déterminer de quel problème il s'agit. Les examens sont en cours et ont déjà donné des résultats mais il faudra des examens complémentaires pour vraiment identifier le problème et entamer le traitement", continue Max Eberl. "Je ne suis pas médecin et ne vais donc faire aucune supposition, il est entre les meilleures mains possible. 

Le match de dimanche entre le Bayern et Fribourg aura bien lieu 

Vincent Kompany ne sera naturellement pas présent ce dimanche contre Fribourg, mais le match ne sera pas reporté. "Nous n'avons pas envisagé de reporter la rencontre, non. Nous traversons une période difficile, après ce qui est arrivé à Jamal Musiala, le décès du père de Joshua Kimmich, désormais Vinnie... mais nous sommes là les uns pour les autres, nous sommes une famille". 
 
Certains estiment que Vincent Kompany n'aurait pas dû diriger la rencontre de Champions League face à Arsenal dans son état. "Il a assuré en être capable, nous ne pouvions pas l'en empêcher. Deux jours avant ce match, nous l'avions ménagé en raison de cette infection, mais il s'était bien rétabli, il se sentait bien", souligne le directeur sportif du Bayern Munich. "Nous lui laisserons maintenant tout le temps nécessaire, sans fixer de date de retour". 
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