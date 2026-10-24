Le successeur désigné de Thibaut Courtois ? "Les similarités sont nombreuses"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Le successeur désigné de Thibaut Courtois ? "Les similarités sont nombreuses"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Mike Penders devrait connaître sa première titularisation de la saison en Premier League ce week-end, profitant de la blessure d'Emiliano Martinez. Il aura un coup à jouer, car Xabi Alonso croit fermement en lui.

Le week-end dernier, Mike Penders (21 ans) a connu un grand moment : après un quart d'heure de jeu, suite à une blessure d'Emiliano Martinez, le n°1 de Chelsea, le Belge a fait ses grands débuts en Premier League. Martinez n'étant pas rétabli, Penders s'apprête désormais à vivre sa première titularisation en championnat contre Tottenham.

Des débuts anglais qui étaient très attendus, dès cet été, mais qui ont été retardés par le transfert de dernière minute de Martinez, gardien du Mondial 2022, en provenance d'Aston Vila. Xabi Alonso, pourtant, apprécie beaucoup le jeune Belge.

Xabi Alonso compare Penders et Courtois 

Lui qui a coaché Thibaut Courtois au Real Madrid a évoqué les similarités entre les deux joueurs. "Il y en a, et elles sont nombreuses", reconnaît-il en conférence de presse avant le derby londonien. "Pas seulement en raison de leur nationalité mais aussi de leur physique : ils sont tous les deux excellents dans le domaine aérien, ils sont gauchers".

Une comparaison que même... Courtois lui-même valide. "J'ai parlé avec Thibaut Courtois durant la Coupe du Monde, je lui ai parlé de Mike et lui aussi trouve qu'il y a des similarités", révèle l'entraîneur de Chelsea. 


"Il a déjà disputé quelques matchs de Coupe, et a montré dès son entrée au jeu à la place de Dibu Martinez qu'il avait beaucoup de personnalité", ajoute Xabi Alonso. "Nous sommes persuadés qu'il fera du très bon travail ce week-end". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Chelsea - Tottenham en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Tottenham
Chelsea
Mike Penders

Plus de news

🎥 Cristiano Ronaldo inscrit son 982e but en carrière... mais ça ressemble à un cadeau

🎥 Cristiano Ronaldo inscrit son 982e but en carrière... mais ça ressemble à un cadeau

10:20
Jayden Onia Seke dans l'histoire d'Anderlecht en très bonne compagnie

Jayden Onia Seke dans l'histoire d'Anderlecht en très bonne compagnie

10:00
Incroyable : à 46 ans, un Ballon d'Or va rechausser les crampons en D3 italienne

Incroyable : à 46 ans, un Ballon d'Or va rechausser les crampons en D3 italienne

09:30
Dodi Lukebakio va-t-il forcer la main de son coach ? Le débat est ouvert au Portugal

Dodi Lukebakio va-t-il forcer la main de son coach ? Le débat est ouvert au Portugal

08:30
Diable Rouge une seule fois il y a cinq ans, il en rêve encore : "Même s'il y a peu de chances, je le sais"

Diable Rouge une seule fois il y a cinq ans, il en rêve encore : "Même s'il y a peu de chances, je le sais"

08:00
La plus grande différence par rapport à l'Anderlecht d'il y a dix ans ? Une légende du club ne s'y trompe pas

La plus grande différence par rapport à l'Anderlecht d'il y a dix ans ? Une légende du club ne s'y trompe pas

07:40
"Je serais parti même si Mons ne cherchait pas de coach" : les mots très secs de Dražen Brnčić à Virton

"Je serais parti même si Mons ne cherchait pas de coach" : les mots très secs de Dražen Brnčić à Virton

07:20
Qui le relancera ? Un ancien chouchou des supporters du Standard à nouveau sans club

Qui le relancera ? Un ancien chouchou des supporters du Standard à nouveau sans club

07:00
La clé du match contre le Standard ? "On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine"

La clé du match contre le Standard ? "On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine"

06:40
À 5 points d'Anderlecht, cinquième, le Standard est-il déjà dos au mur ? "C'est là qu'est le grand défi" Interview

À 5 points d'Anderlecht, cinquième, le Standard est-il déjà dos au mur ? "C'est là qu'est le grand défi"

06:00
Barcelone rit jaune : la sortie polémique de Thibaut Courtois avant le Clásico

Barcelone rit jaune : la sortie polémique de Thibaut Courtois avant le Clásico

06:20
Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League

Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League

23:20
Christian Benteke raconte sa nouvelle vie : "Je ne connaissais pas le niveau du championnat"

Christian Benteke raconte sa nouvelle vie : "Je ne connaissais pas le niveau du championnat"

23:00
Le match de la dernière chance contre Charleroi ? "Je sens de la pression interne"

Le match de la dernière chance contre Charleroi ? "Je sens de la pression interne"

22:40
Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

22:20
Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

22:00
Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

21:40
Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

21:20
Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

21:00
"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

20:40
3
Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

20:20
Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

20:00
Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

19:40
La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

19:20
Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

18:55
Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

18:40
Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

18:20
Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

17:53
Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

17:40
Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

17:20
Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans" Interview

Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans"

16:40
Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

17:00
Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

16:20
Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

16:00
Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

15:31
Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 8
Ipswich Town Ipswich Town 1-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 13:30 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 16:00 Everton Everton
Coventry City Coventry City 16:00 Fulham Fulham
Chelsea Chelsea 18:30 Tottenham Tottenham
Hull City Hull City 25/10 Brentford Brentford
Crystal Palace Crystal Palace 25/10 Newcastle Utd Newcastle Utd
Manchester United Manchester United 25/10 Bournemouth Bournemouth
Liverpool Liverpool 25/10 Brighton Brighton
Sunderland Sunderland 25/10 Leeds United Leeds United

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de "Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire El Malvario El Malvario a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup Sead08 Sead08 a propos de Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines ! JoBg JoBg a propos de Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok JoBg JoBg a propos de Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire JoBg JoBg a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved