Le successeur désigné de Thibaut Courtois ? "Les similarités sont nombreuses"

Mike Penders devrait connaître sa première titularisation de la saison en Premier League ce week-end, profitant de la blessure d'Emiliano Martinez. Il aura un coup à jouer, car Xabi Alonso croit fermement en lui.

Le week-end dernier, Mike Penders (21 ans) a connu un grand moment : après un quart d'heure de jeu, suite à une blessure d'Emiliano Martinez, le n°1 de Chelsea, le Belge a fait ses grands débuts en Premier League. Martinez n'étant pas rétabli, Penders s'apprête désormais à vivre sa première titularisation en championnat contre Tottenham.

Des débuts anglais qui étaient très attendus, dès cet été, mais qui ont été retardés par le transfert de dernière minute de Martinez, gardien du Mondial 2022, en provenance d'Aston Vila. Xabi Alonso, pourtant, apprécie beaucoup le jeune Belge.

Xabi Alonso compare Penders et Courtois

Lui qui a coaché Thibaut Courtois au Real Madrid a évoqué les similarités entre les deux joueurs. "Il y en a, et elles sont nombreuses", reconnaît-il en conférence de presse avant le derby londonien. "Pas seulement en raison de leur nationalité mais aussi de leur physique : ils sont tous les deux excellents dans le domaine aérien, ils sont gauchers".

Une comparaison que même... Courtois lui-même valide. "J'ai parlé avec Thibaut Courtois durant la Coupe du Monde, je lui ai parlé de Mike et lui aussi trouve qu'il y a des similarités", révèle l'entraîneur de Chelsea.



"Il a déjà disputé quelques matchs de Coupe, et a montré dès son entrée au jeu à la place de Dibu Martinez qu'il avait beaucoup de personnalité", ajoute Xabi Alonso. "Nous sommes persuadés qu'il fera du très bon travail ce week-end".