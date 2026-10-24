Un docteur allemand conseille Kompany : "Le repos est nécessaire"

Vincent Kompany s'est occasionné une sacrée frayeur ce vendredi lors de l'entraînement du Bayern Munich. Le coach belge s'est écroulé en pleine session, et a dû être emmené à l'hôpital en hélicoptère.

Soufffrant depuis plus d'une semaine maintenant d'une sévère infection, Vincent Kompany avait notamment dû envoyer son assistant aux conférences de presse d'avant et d'après-match lors du match de Champions League face à Arsenal.

Déterminé à continuer à travailler malgré des difficultés respiratoires et des difficultés à marcher, Kompany s'était finalement écroulé ce vendredi sur le terrain d'entraînement du Bayern. Il a été transféré à l'hôpital, le club bavarois donnant ensuite de ses nouvelles dans la soirée.

Kompany a besoin de repos

Sur Sky Sports, le docteur Christoph Specht, bien connu en Allemagne, a livré son analyse de la situation. "C'est effrayant quand on entend quelque chose comme ça", reconnaît-il au sujet de l'hospitalisation de Vincent Kompany. "Car tout le monde pense immédiatement à un problème cardiaque. Une infection virale peut rapidement se propager et provoquer une attaque, voire une rupture de la paroi cardiaque".

Mais le Dr Specht rassure : "Je ne pense pas que ce soit le cas ici. Ces derniers jours, il s'est plaint d'autres choses. Il s'agissait plutôt de vieilles opérations et blessures à son genou, sa hanche et à l'aine. Il a été opéré à tous ces endroits et il reste toujours un tissu qui n'est pas en condition optimale (...) en cas d'infection, cela peut déclencher une réaction".

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Christoph Specht a un conseil surtout pour l'ancien capitaine de Manchester City : "Dans son cas, le repos est nécessaire. Il est possible qu'il n'ait lui-même pas voulu reconnaître qu'il ne se sentait pas toujours au mieux", conclut le docteur allemand.