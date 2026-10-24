Un docteur allemand conseille Kompany : "Le repos est nécessaire"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un docteur allemand conseille Kompany : "Le repos est nécessaire"
Photo: © photonews
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Vincent Kompany s'est occasionné une sacrée frayeur ce vendredi lors de l'entraînement du Bayern Munich. Le coach belge s'est écroulé en pleine session, et a dû être emmené à l'hôpital en hélicoptère.

Soufffrant depuis plus d'une semaine maintenant d'une sévère infection, Vincent Kompany avait notamment dû envoyer son assistant aux conférences de presse d'avant et d'après-match lors du match de Champions League face à Arsenal.

Déterminé à continuer à travailler malgré des difficultés respiratoires et des difficultés à marcher, Kompany s'était finalement écroulé ce vendredi sur le terrain d'entraînement du Bayern. Il a été transféré à l'hôpital, le club bavarois donnant ensuite de ses nouvelles dans la soirée.

Kompany a besoin de repos 

Sur Sky Sports, le docteur Christoph Specht, bien connu en Allemagne, a livré son analyse de la situation. "C'est effrayant quand on entend quelque chose comme ça", reconnaît-il au sujet de l'hospitalisation de Vincent Kompany. "Car tout le monde pense immédiatement à un problème cardiaque. Une infection virale peut rapidement se propager et provoquer une attaque, voire une rupture de la paroi cardiaque".

Mais le Dr Specht rassure : "Je ne pense pas que ce soit le cas ici. Ces derniers jours, il s'est plaint d'autres choses. Il s'agissait plutôt de vieilles opérations et blessures à son genou, sa hanche et à l'aine. Il a été opéré à tous ces endroits et il reste toujours un tissu qui n'est pas en condition optimale (...) en cas d'infection, cela peut déclencher une réaction".

Lire aussi… Le Bayern Munich donne des nouvelles de Vincent Kompany en conférence de presse ce samedi
Christoph Specht a un conseil surtout pour l'ancien capitaine de Manchester City : "Dans son cas, le repos est nécessaire. Il est possible qu'il n'ait lui-même pas voulu reconnaître qu'il ne se sentait pas toujours au mieux", conclut le docteur allemand. 

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