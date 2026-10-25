🎥 Besnik Hasi n'en croyait pas ses yeux : un ancien de Pro League signe l'exclusion du week-end

Amedspor est toujours en tête du championnat turc après sa victoire sur le terrain de Samsunspor. Besnik Hasi est pourtant passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur son banc.

En Turquie, tout le monde n'a d'yeux que pour le choc entre Galatasaray et Fenerbahce prévu demain soir. Mais le leader du championnat jouait bel et bien hier soir.

Avec ce bilan inespéré de 20 points sur 27, Amedspor devance pour le moment les deux favoris. Hier, les troupes de Besnik Hasi ont confirmé leur excellent début de saison en s'imposant 1-2 à Samsunspor.

Les nerfs de Besnik Hasi soumis à rude épreuve

Pourtant, le match a été d'une nervosité extrême. Samsunspor a d'ailleurs ouvert le score en première mi-temps et menait jusqu'à l'approche du dernier quart d'heure. Les locaux se sont pourtant compliqués la tâche avec une exclusion pour deux cartes jaunes en une minute peu avant le repos.

Mais Hasi a explosé en voyant les siens commettre la même erreur pour poursuivre le match à dix contre dix à l'heure de jeu. C'est l'ancien Brugeois Mbaye Diagne qui a disjoncté.

Diagne sabote son équipe

Celui qui était plus resté dans les mémoires pour avoir posé un lapin aux dirigeants d'Anderlecht à la Gare du Midi que pour ses prestations en Pro League a reçu un premier carton jaune pour un coup à son adversaire. Pendant que l'arbitre allait prendre des nouvelles du joueur au sol, Diagne a mis un deuxième joueur de Samsunspor au tapis.





Amedspor’da oyuna sonradan giren Mbaye Diagne, 1 dakika içinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Diagne’nin iki sarı kartla oyun dışı kalması doğru bir karar mıydı? https://t.co/z2epYvNO3t — HaberLog (@LogHaber) October 24, 2026

Malgré cette exclusion stupide, Amedspor a trouvé les ressources pour inverser la tendance, grâce à un but et un assist de Gift Orban dans le dernier quart d'heure. Sorti frustré la semaine dernière, l'ancien attaquant de La Gantoise est l'homme providentiel de ce début de saison.