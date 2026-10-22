Le feu et le feu ? La scène touchante entre Besnik Hasi et Gift Orban qui fait parler en Turquie

Gift Orban respire la forme en Turquie. Mais le week-end dernier, il ne s'est pas montré décisif contre Konyaspor, une première depuis cinq matchs. De quoi nous valoir une scéne assez cocasse à sa sortie avec Besnik Hasi.

7 buts et 3 assists en 8 matchs : Gift Orban est en pleine renaissance avec Amedspor, aidant les siens à se hisser à une deuxième place complètement inattendue sous les ordres d'un certain Besnik Hasi, à deux points de Galatasaray.

Amedspor, révélation de la saison

Le week-end dernier, le match était pourtant assez tendu face à Konyaspor, l'équipe de Jackson Muleka et Jean-Luc Dompé. Le score est longtemps resté de 0-0, frustrant Amedspor.

Peu en réussite, Gift Orban a cédé sa place à la 72e minute. Personnage à part dans le milieu du football, l'ancien attaquant de La Gantoise n'a pas retenu sa colère, donnant un sacré coup de pied au siège sur lequel il s'apprêtait à s'asseoir, complètement hors de lui.

Besnik Hasi fait preuve de psychologie envers Gift Orban

Lorsqu'Hasi est venu vers lui, Orban s'est immédiatement repris pour faire comprendre à son entraîneur que sa fureur ne se dirigeait pas vers lui et le changement, mais bien envers sa propre prestation.

Gift Orban was beating himself up, pouring his frustration on the chair when he was substituted versus Konyaspor. The coach then turned and wanted to know what's wrong, Gift Orban told him it was not about being substituted, he is livid he didn't score. The coach then comforted him. I love how passionate he is.



— Naija Ballers (@9ja_Ballers) October 21, 2026

Besnik Hasi l'a alors pris dans ses bras, un câlin accepté par le joueur. Le staff semble parvenir à bien cerner le caractère de Gift Orban pour en tirer le meilleur. Ses anciens entraîneurs vous le diront, ce n'est pas forcément gagné d'avance.