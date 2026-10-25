À la veille du match au sommet : le fameux tacle d'un ancien international turc à Romelu Lukaku

Romelu Lukaku est à nouveau sous le feu des critiques en Turquie. Le Diable Rouge prépare avec Fenerbahçe l'important derby contre Galatasaray, mais selon l'ancien international turc Servet Çetin, il n'est pas encore physiquement prêt à débuter cette rencontre. L'ancien défenseur n'a pas épargné l'attaquant belge et a ouvertement remis en question sa condition physique.

Fenerbahçe se rend lundi soir chez Galatasaray pour un match particulièrement important dans la course au titre en Turquie. Le Fener' accuse trois points de retard sur son rival...et quatre sur Amedspor, l'équipe de Besnik Hasi.

L'entraîneur İsmail Kartal doit choisir entre Lukaku et Vedat Muriqi à la pointe de l'attaque. Les deux attaquants espèrent une place de titulaire, mais selon Çetin, ce choix devrait être particulièrement simple.

Des mots durs pour Lukaku

Lors d'une émission sur A Spor, Çetin s'est montré particulièrement critique envers le Diable Rouge. "Lukaku est un attaquant que j'apprécie beaucoup, mais à mon avis, il n'est pas encore prêt. Il a toujours quelques kilos en trop. C'est pourquoi je m'attends à voir Muriqi jouer", a déclaré l'ancien international turc.

Lukaku a déjà reçu plusieurs opportunités cette saison, mais il n'est pour l'instant pas parvenu à devenir indispensable. La concurrence avec Muriqi ne facilite pas sa situation.



Titulaire lors de la victoire 3-0 contre Alanyaspor le week-end dernier, Big Rom a pourtant marqué ce premier but qu'il attendait tant. Cela incitera-t-il son entraîneur à lui réitérer sa confiance pour le choc de lundi.