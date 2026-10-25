À une semaine du derby contre l'Inter : la tuile pour Diego Moreira à Milan !

Scott Crabbé, journaliste football
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À une semaine du derby contre l'Inter : la tuile pour Diego Moreira à Milan !
Photo: © photonews
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Fâcheux contretemps pour Diego Moreira à l'AC Milan. Le Diable Rouge de 22 ans souffre de problèmes physiques et devra faire l'impasse sur le match de championnat contre l'Udinese. C'est une nouvelle mauvaise nouvelle pour le club italien, qui voit de plus en plus de joueurs importants rejoindre l'infirmerie.

Selon Sky Sport Italia, Moreira souffre d'une surcharge aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. L'ailier belge ne figure donc pas dans la sélection pour le déplacement de ce dimanche soir. Aucune date de retour précise n'est connue pour l'instant, son état physique sera suivi de près ces prochains jours.

Les blessures s'accumulent à l'AC Milan

Moreira est loin d'être le seul joueur dont l'entraîneur Rúben Amorim devra se passer. Adrien Rabiot et Mario Gila ne seront pas non plus disponibles pour le déplacement à l'Udinese. Rabiot souffre du mollet droit, tandis que Gila est touché par une inflammation à la cheville gauche. Ce trio vient s'ajouter à une liste de blessés où figurent déjà notamment Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze et Alexis Saelemaekers.

Le timing est particulièrement malheureux pour l'AC Milan. Les Rossoneri se sont lourdement inclinés 3-0 jeudi sur le terrain de Bournemouth en Europa League. Moreira était titulaire lors de cette rencontre européenne, mais il sera désormais contraint de suivre les événements depuis les tribunes. Amorim devra une nouvelle fois adapter son équipe afin de pallier ces absences.

Diego Moreira sera-t-il retapé pour le derby ?

Le club italien s'apprête en outre à vivre une période particulièrement chargée. Après la rencontre contre l'Udinese, un match à domicile face à Bologne est programmé mercredi. Trois jours plus tard, l'important derby milanais contre l'Inter les attend. Selon le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport, Milan espère récupérer ses trois nouveaux blessés pour ce derby, mais rien n'est encore certain.

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