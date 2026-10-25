"Prends le temps pour redevenir toi-même" : le message fort d'un ancien Diable à Vincent Kompany

L'hospitalisation de Vincent Kompany suscite également beaucoup d'inquiétude en Belgique. Après l'annonce du suivi médical de l'entraîneur du Bayern Munich, Jean-Marie Pfaff a partagé un message personnel à l'attention de Vince the Prince sur Facebook.

Comme Jürgen Klopp, l'ancien gardien du Bayern et des Diables Rouges souhaite avant tout beaucoup de courage et un prompt rétablissement à Kompany. Pfaff souligne que dans de tels moments, le football passe complètement au second plan.

“Du plus profond de mon cœur, je te souhaite beaucoup de courage et un prompt rétablissement”, écrit Pfaff. Il rappelle que la vie impose parfois de s'arrêter un instant et de reprendre des forces.

Pfaff ne tarit pas non plus d'éloges sur l'homme qu'est Kompany. “Tu n'es pas seulement un grand joueur et un entraîneur fantastique, mais surtout une personne qui inspire beaucoup de monde par sa passion, son caractère et sa persévérance.”

Pfaff très douché par le malaise de Kompany

L'ancien gardien de 72 ans appelle surtout Kompany à ne rien précipiter. “Prends le temps dont tu as besoin pour redevenir pleinement toi-même. La santé passe toujours avant tout.”

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Pfaff conclut son message en apportant son soutien à Kompany et à sa famille. Il leur souhaite beaucoup de courage, d'espoir et d'énergie positive, et espère que l'entraîneur du Bayern pourra bientôt se rétablir complètement. “Bon rétablissement de tout cœur, Vincent, et surtout repose-toi".