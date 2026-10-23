La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

Cette semaine, Jürgen Klopp s'est montré très dur envers le Bayern Munich de Vincent Kompany en Ligue des Champions. Mais après le malaise dont a été victime Vince the Prince, il a par contre fait preuve de beaucoup plus d'humanité.

Un sélectionneur allemand qui remet publiquement en cause la tactique du Bayern Munich : la situation était suffisamment exceptionnelle que pour faire parler toute la Bundesliga. Au cours du match de Ligue des Champions contre Arsenal, Jürgen Klopp avait déclaré qu'il avait du mal à comprendre certains principes bavarois. Confronté à ces critiques assez nourries, Vincent Kompany était apparu assez vexé en conférence de presse.

Mais aujourd'hui, après le malaise dont a été victime Vince the Prince et l'hospitalisation qui a suivi, le football passe au second plan et même plus loin encore. Si bien que Klopp a été l'un des premiers à publier un message très marquant.

Le surmenage, Jürgen Klopp connaît

"Vincent, j’ai vu ce qui s’est passé aujourd’hui. Peu importe ce que les caméras ont capturé. Ce qui compte, c’est que tu ailles bien", a-t-il commencé.

L'ancien entraîneur de Liverpool fait preuve de beaucoup d'empathie : "Nous sommes tous les deux dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir que le corps dit parfois stop même quand la tête dit continue. Tu as tout donné à l’équipe. Ça se voit. Prends le temps qu’il te faut. Repose-toi correctement. Le terrain sera toujours là".

La santé avant tout

"Tu es un bon entraîneur et un homme fort. Ces moments arrivent. Ils ne te définissent pas. Les garçons s’occuperont du match. Occupe-toi de toi. C’est un ordre", a-t-il poursuivi.





Avant de conclure : "Nous pensons à toi. Rétablis-toi. Reviens quand tu seras prêt, pas avant. C’est tout ce qui compte". Cette fois, on ne saurait lui donner tort.