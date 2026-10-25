Retournement de situation pour Thibaut Courtois ? Le Real Madrid garde espoir avant le Clasico

Et si Courtois participait au Clasico ce dimanche soir ? Le Diable Rouge veut à tout prix jouer ce match et fait tout son possible pour être de la partie.

Thibaut Courtois pourrait être de la partie face au FC Barcelone. Pourtant, ce dimanche matin, le Real Madrid avait annoncé que son gardien ne ferait pas le déplacement en Catalogne. Mais le Belge n'a pas dit son dernier mot et espère pouvoir tenir sa place pour ce Clasico.

Le portier de 34 ans est malade depuis plusieurs jours. Victime d'une grippe, il avait été contraint de déclarer forfait pour cette rencontre importante en Liga. Une absence importante pour le Real Madrid, qui doit affronter son grand rival sans la certitude de pouvoir compter sur son gardien habituel.

Une issue positive pour Courtois ?

Selon les informations de The Athletic, Courtois se montrerait confiant. Le Diable Rouge espère être remis pour rejoindre le groupe madrilène dans les prochaines heures. Il faudra attendre de voir comment son état évolue avant de savoir s'il pourra jouer.

Le Belge a une solide expérience de ce genre de rendez-vous. Sous le maillot du Real Madrid, il a affronté le Barça à 19 reprises. Son bilan est de neuf victoires, trois matchs nuls et sept défaites. Il connaît parfaitement l'importance de cette affiche.

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Pour le moment, aucune décision définitive n'a été prise concernant sa présence. Le staff madrilène devra évaluer sa condition physique avant de trancher.