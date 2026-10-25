Terrible nouvelle pour le Real Madrid : Courtois forfait à quelques heures du Clasico face au Barça

Thibaut Courtois ne jouera pas le Clasico face au FC Barcelone ce dimanche soir. Malade, le gardien belge du Real Madrid sera remplacé par Andriy Lunin.

Andriy Lunin sera dans les buts du Real Madrid ce dimanche soir face au FC Barcelone. Le gardien ukrainien a été choisi pour remplacer Thibaut Courtois, contraint de déclarer forfait quelques heures avant le Clasico. José Mourinho devra se passer de son titulaire numéro un pour ce gros déplacement au Camp Nou.

Malade et incapable de jouer ce soir

Le Diable Rouge est malade. Touché par la grippe, il n'est pas en état de participer à cette rencontre de la dixième journée de Liga. Le Real Madrid a annoncé son absence ce dimanche matin.

Mourinho doit modifier ses plans, dans un secteur où Courtois occupe une place importante. Le Belge apporte beaucoup à son équipe, aussi bien par ses arrêts que par son expérience.

Le club madrilène a aussi annoncé l'arrivée d'Illia Voloshyn dans le groupe retenu pour ce match. Le jeune gardien prend la place laissée libre par Courtois parmi les joueurs convoqués. Lunin aura la responsabilité de débuter la rencontre.

Six points entre les deux clubs

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L'Ukrainien devra répondre présent face au grand rival du Real Madrid. Le Barça compte actuellement six points d'avance sur les Madrilènes. En cas de victoire, le Real reviendrait à trois longueurs des Catalans et relancerait la course au titre en Liga.