La pression s'intensifie : comment la première de Ruud Vormer comme entraîneur tourne au vinaigre

Knokke est en fâcheuse posture en D1 VV. Pour sa première comme T1 d'une équipe fanion, Ruud Vormer rêvait d'un autre début de saison.

Lorsqu'il a signé au Club de Bruges en 2014 en provenance de Feyenoord, Vormer ne s'imaginait sans doute pas autant tomber sous le charme du football belge. Douze ans plus tard, le fier Néerlandais est toujours là. Dans un autre rôle, dans un autre club, mais jamais loin de la Venise du Nord.

Même lorsqu'il était actif à Zulte Waregem, Vormer continuait à faire le trajet jusqu'à son domicile de Knokke. Ses deux fils jouent d'ailleurs depuis plusieurs années au sein de l'équipe locale, créant une attache naturelle. Le lieu de sa reconversion était ainsi tout trouvé.

Ruud Vormer veut retrouver le football professionnel

L'an dernier déjà, l'ancien infiltreur était pressenti pour reprendre l'équipe première, candidate avouée au monde professionnel. Mais la direction a préféré faire confiance à Bert Dhont. Un choix facilement accepté par Vormer, qui ne se voyait pas commencer dès sa première année à la tête d'une équipe fanion.

Reste que quand l'équipe a manqué la D1B pour un petit point derrière le Sporting Hasselt, Vormer n'a pas hésité à accepter le poste de T1 que lui a cette fois proposé la direction.

Knokke fait du surplace

Mais le début de saison est très compliqué. Avec seulement 10 points sur 27, Knokke est bien loin des premières places ambitionnées et navigue dans la colonne de droite. L'équipe a également été battue 2-5 par Seraing en Coupe de Belgique.





La situation ne va pas en s'améliorant, que du contraire : l'équipe reste sur un 0 sur 9, s'inclinant 2-1 à Roulers ce week-end. La pression commence à s'intensifier autour du coach néerlandais. "Ruud Vormer est connu de tous et tout le monde veut le battre", explique le directeur sportif Kristof Arys dans Het Nieuwsblad.