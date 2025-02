Venu sans ambition au Bosuil, Anderlecht s'est fait très peur mais ira bien défier Bruges en finale

Le RSCA était à 11 contre 10 pendant plus d'une mi-temps, et s'est pourtant retrouvé mené à quelques minutes de la fin. C'est pourtant un but... de Dendoncker qui a fini par envoyer les Mauves en finale.

Que de tension au Bosuil ce soir pour cette demi-finale retour de Croky Cup ! Sans grande surprise, au vu de la pression sur les épaules des deux équipes. La Coupe semble la dernière opportunité de titre pour l'Antwerp comme pour Anderlecht, et est donc cruciale.

Le RSC Anderlecht, de son côté, vient à Anvers pour défendre son court avantage (1-0) comme un vulgaire Dinamo Zagreb ayant battu le Real Madrid à l'aller d'un 8e de finale de C1 : 5 défenseurs et une possession totalement laissée à l'adversaire. Le début de match est nerveux, Kerk frappe à côté (9e), la défense anderlechtois est mise sous pression.

Pas une seule frappe au but pour le RSCA au moment où l'Antwerp ouvre le score : une ouverture lumineuse de Doumbia, un une-deux tout aussi splendide entre Bayo et Deman dont le centre va chercher Denis Odoi (26e, 1-0). C'est la panique : Coosemans doit s'employer devant Kerk (28e).

Verschaeren... puis le chaos

Un éclair de génie sortira Anderlecht de l'ornière : après que Lammens ait sorti le grand jeu devant Vazquez (32e), Yari Verschaeren sortira un bel enchaînement sur le corner consécutif et égalisera d'une belle demi-volée. Il semble clairement s'être aidé de la main, mais la VAR ne tranche pas : c'est 1-1.

Ce sera ensuite le chaos : l'Antwerp se frustre, et c'est du vétéran Denis Odoi, 36 ans au compteur, que viendra une grossière erreur. Provoqué par Leoni (averti) depuis le banc, l'ex-Mauve lui jette un ballon : seconde jaune et expulsion logique (38e). La tension monte encore et encore, avec les Deman, Hazard, Simic ou Doumbia au bord de l'explosion. Lammens se fera une grosse frayeur en loupant une sortie devant Adryelson, signalé hors-jeu (42e).

La revanche de Leander Dendoncker

En supériorité numérique mais pas encore à l'abri, Anderlecht passe tout près du break : il faut un retour miraculeux de Kerk devant Hazard trouvé par un geste lumineux de Verschaeren (52e). Le Great Old est forcé de pousser malgré les risques, et le RSCA laisse volontiers le ballon... mais frôle la correctionnelle quand Augustinsson touche le ballon de la main (62e), sans que le VAR intervienne.

Le plus gros arrêt de la seconde période est même à mettre à l'actif de Colin Coosemans, devant l'intenable Kerk (77e) : c'était le premier vrai bon ballon de Chery en seconde période. Dans l'autre sens, Thorgan Hazard est lui aussi très actif mais manque de lucidité sur le dernier geste à plusieurs reprises. Et sur un faux rythme, les Mauve & Blanc sont punis : Adryelson perd un ballon idiot, Janssen sert Gyrano Kerk (85e, 2-1).

On se dit que l'Antwerp a refait le coup de Bruges, et gagné un match contre toute attente, forçant les prolongations. Il n'en sera rien : César Huerta, jusque là très mal monté, donne le coup de reins qu'il faut et sert Leander Dendoncker en retrait (2-2, 90e+2). Jusqu'ici grosse déception, l'enfant de Neerpede savoure : son but envoie un très terne Anderlecht en finale. David Hubert peut souffler.