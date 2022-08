La sélection des RSCA Futures pour le déplacement à Lommel

Après un bon partage lors de leur premier match contre Deinze, les jeunes du RSCA se rendent à Lommel.

Le groupe de 19 joueurs qui se rendra ce dimanche à Lommel a été révélé. On remarquera parmi ceux-ci la présence, en plus de l'autre recrue Nilson Angulo, d'Abdulrazak Ishaq, qui va donc probablement pouvoir engranger du temps de jeu après avoir pris un carton rouge face au Cercle de Bruges. Suite au départ de Sergio Gomez, on imagine le Nigérian reprendre un rôle dans le noyau A la semaine prochaine, mais ses deux journées de suspension lui avaient empêché de garder le rythme.

L'absence de Mario Stroeykens semble confirmer que sauf exceptions, le jeune attaquant devrait rester pour de bon avec le noyau A. Julien Duranville, lui, est bien présent avec les Futures.