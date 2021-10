Damien Mouchamps voit triple et permet au FC Liège de renouer avec la victoire

Ce dimanche après-midi, le FC Liège accueillait Knokke lors de la cinquième journée de Nationale 1.

Après sa défaite à domicile lors du derby liégeois contre Visé (2-3), le FC Liège avait à coeur de renouer avec la victoire lors de la réception de Knokke. Côté liégeois, Drazen Brncic laissait Mouhli et Bruggeman sur le banc. Côté visiteurs, Yoshi Mariën faisait son retour à Rocourt tandis que Sébastien Siani débutait sur le banc.

Le round d'observation n'aura pas duré longtemps puisque le matricule 4 ouvrira le score via Mouchamps. Bien lancé par Lallemand, l'attaquant liégeois s'en ira tromper le portier adverse (6e), 1-0. Knokke réagira rapidement via une reprise de Samyn dans la surface mais Debaty parviendra à capter le ballon (8e). Mouchamps verra double et fera le break quelques minutes plus tard (17e), 2-0. Inarrêtable, l'attaquant liégeois fera trembler les filets d'une reprise de la tête sur un centre précis de Lallemand et plantera ainsi un triplé peu avant la demi-heure de jeu (28e), 3-0. Abattus mais pas résignés pour autant, le club de Flandre Occidentale essaiera de réduire timidement le score mais n'y parviendra pas avant la pause.

À l'heure de jeu, Savaete verra rouge après un deuxième carton jaune laissant ainsi les siens à dix sur le terrain. En supériorité numérique, les Sang et Marine se contenteront de gérer leur avantage et de jouer la contre-attaque. Le score ne bougera plus malgré quelques occasions liégeoises dont une tête de Rôdes sur la barre (87e), le matricule 4 s'impose donc à Rocourt, compte dix points au compteur et remonte sur le podium.

FC Liège : Debaty, Bustin (Van Den Ackerveken 89e), Reuten (Bruggeman 74e, Gosselain 84e), Rödes, Lallemand, Mouchamps, Prudhomme (Kose 74), Nyssen, Lambot, Perbet, D'Ostilio (Ronveaux 89e)

Knokke : Dhoest, Pierre, Binst, Savaete, Van Den Bossche (Siani 46e), Mariën (Prez 72e), Samyn (Akhtakhanov (64e), Buysse, Martens, Vervaque, Bailly

Cartons jaunes : D'Ostilio (50e) et Rôdes (61e) ; Savaete (34e et 60e) et Pierre (44e)