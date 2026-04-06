Date: 06/04/2026 13:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 1

LIVE : Mi-temps entre Bruges et Anderlecht : les Mauves n'existent pas (3-0)

Anderlecht se rend à Bruges ce lundi pour un topper très attendu. Le Club veut absolument rester dans la roue de l'Union.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   Mi-temps 
Florent Malice


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+4
 Contre brugeois, Vanaken tente d'aller chercher Seys, mais De Cat couvre bien... et c'est la mi-temps ! Sur ce score de 3 buts à 0 en faveur du Club de Bruges
45+1
 Stankovic averti pour avoir laissé traîner sa semelle sur Enric Llansana
45+1
  Carte jaune pour Aleksandar Stankovic
45
 Degreef revient bien défendre devant Tzolis, touche pas loin du poteau de corner désormais
44
 Centre d'Augustinsson qui parvient sur la tête de Bertaccini, mais c'est à côté ! Une demi-occasion anderlechtoise tout de même
43
 Degreef perd un ballon et se plaint d'une faute inexistante... Forbs en profite et obtient, lui, une faute bien réelle qui offre un bon coup-franc à Bruges
42
 Le public fait la ola pendant que Bruges se balade aux abords du rectangle anderlechtois... et la mi-temps n'est même pas encore sifflée ! Le 4-0 peut tomber à tout moment
41
 Le 4e tombe presque ! Forbs déborde encore côté droit, centre en retrait, Sabbe reprend au-dessus !
37

But 		But de Christos Tzolis (Nicolò Tresoldi)
37
 Eeet c'est 3-0 ! D'une faiblesse abyssale, cet Anderlecht ! Sur une phase de possession bruxelloise, il suffit d'une perte de balle d'Augustinsson, d'une ouverture de Tresoldi de l'autre côté vers Christos Tzolis... et le Grec tue le match !
35
 Le Sporting tente de construire via Mihajlovic qui décale en un temps vers De Cat... mais les gestes sont imprécis
33
 Coup-franc brugeois côté gauche... Vanaken tente d'aller chercher Sabbe qui dévisse son centre
29

But 		But de Aleksandar Stankovic (Christos Tzolis)
29
 Eeeet le 2-0 ! Aleksandar Stankovic de la tête sur le corner consécutif ! Tranquillement, au duel avec Degreef qui ne saute même pas...
28
 COOSEMANS !! Un festival brugeois dans le rectangle, Vanaken passe deux hommes et frappe : le portier anderlechtois empêche le 2-0 d'un superbe réflexe !
26
 Bonne passe tentée par Hazard pour aller trouver De Cat... mais c'est trop long. Offensivement aussi, c'est le néant côté Mauve & Blanc
24
 Encore un ballon qui trouve bien l'intervalle vers Vanaken... l'entrejeu anderlechtois est totalement absent dans ce match !
23
 Le RSCA peine encore et encore à se dégager, Diarra puis De Cat perdent un ballon qui finit en corner via Forbs!
20
 Nouvelle alerte... Hans Vanaken est trouvé bien trop facilement d'une passe tranchante plein axe, se promène jusqu'au rectangle... mais est déporté côté gauche et perd le ballon avant de tirer
19
 Tzolis fait complètement joujou avec Sardella côté gauche... son centre trouve Tresoldi qui ne peut pas remettre assez bien à Vanaken
16
 Tout part d'une ouverture délicieuse de Hans Vanaken pour complètement renverser le jeu... Sabbe est ensuite trouvé dans l'axe par Tzolis et arme un missile pleine lucarne !
15
 GOAAAAAAAAAL !! Kyriani Sabbe ! Quelle merveille de frappe !
15

But 		But de Kyriani Sabbe (Joaquin Seys)
12
 Anderlecht peine à sortir de son camp... ballon perdu par Stankovic qui a tenté d'aller chercher Seys sur le contre
11
 Corner concédé par Nathan De Cat...
10
 Centre de Sabbe... tête de Tzolis, mais c'est trop faible et repoussé par la défense
9
 Première petite incursion anderlechtoise, Bertaccini trouve Llansana dans le rectangle mais c'est trop excentré et loin d'être dangereux
6
 Onyedika!! Sabbe et Tzolis combinent sur le corner, le centre de Sabbe trouve la tête d'Onyedika qui est captée par Coosemans
5
 Forbs est bien trouvé par Onyedika côté droit, il tente de passer Augustinsson mais est contré, nouveau corner
4
 Cela partait d'un corner, et par deux fois, une frappe de Tresoldi a été sauvée sur la ligne ! Sur le corner suivannt, Vanaken voit sa tête contrée aussi !
3
 QUELLE ENORME TRIPLE OCCASION POUR BRUGES !! Le ballon a été sauvé trois fois sur la ligne !
1
 FC Bruges - Anderlecht: 0-0
13:24
 Bienvenue au Jan Breydel pour le topper entre Bruges et Anderlecht !
FC Bruges (FC Bruges - Anderlecht)
FC Bruges: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Banc: Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Dani van den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Felix Lemarechal - Shandre Campbell

Anderlecht (FC Bruges - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Moussa Diarra - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Thorgan Hazard - Adriano Bertaccini - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Mathys Angely - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mats Rits - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Joshua Nga Kana - Marco Kana - Coba da Costa - Ali Maamar

FC Bruges FC Bruges
Mignolet Simon 6.72  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Sabbe Kyriani 7.95  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 25/33 (75.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Mechele Brandon 7.41  
  • Précision des passes: 42/44 (95.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Ordonez Joel 7.05  
  • Précision des passes: 31/33 (93.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Seys Joaquin A 7.33  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 34/35 (97.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Onyedika Raphael 7.2  
  • Précision des passes: 23/26 (88.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar  7.6  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Forbs Carlos 6.61  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Vanaken Hans 7.2  
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Tzolis ChristosA 9.0  
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò A 7.3  
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Vetlesen Hugo  
Meijer Bjorn  
van den Heuvel Dani  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Osuji Vince  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
Lemarechal Felix  
Campbell Shandre  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 5.24  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 3
  • Précision des longs ballons: 4/13 (30.8%)
Plus de stats
Sardella Killian 5.73  
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Diarra Moussa 5.84  
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Hey Lucas 6.27  
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 6.16  
  • Précision des passes: 8/15 (53.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Llansana Enric 5.93  
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
De Cat Nathan 5.95  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Degreef Tristan 5.94  
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Hazard Thorgan 5.4  
  • Précision des passes: 16/23 (69.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 6.11  
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 6.02  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Banc
Angely Mathys  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Rits Mats  
Stroeykens Mario  
Heekeren Justin  
Nga Kana Joshua  
Kana Marco  
da Costa Coba  
Maamar Ali  

présentation (du match)

Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?
Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?
Photo: © photonews

Un topper pour lancer leurs Playoffs : en ce lundi de Pâques, le Club de Bruges et le RSC Anderlecht disputent un match qui en dira déjà long.

Le hasard du calendrier a, on peut le dire, fait un beau cadeau de Pâques à l'Union : commencer à la maison avec l'opportunité d'écarter presque décisivement un rival (car STVV en restait un, quoi qu'on pense) et en pouvant mettre la pression sur l'autre, c'était du pain bénit.

L'USG en a profité, et Bruges est donc sous pression. Car il faudra gagner ce topper, sans quoi le premier sang sera pour l'Union dans cette phase finale. Et les derniers matchs entre le Club et le RSC Anderlecht n'ont pas mis Ivan Leko en confiance : les Mauves ont sorti leurs deux meilleures prestations de la saison face au rival Blauw & Zwart.

Anderlecht pour être crédible, Bruges pour ne rien lâcher 

Ce sera cependant un gros test pour Jérémy Taravel et ses hommes. Car la phase classique s'est très mal terminée, avec surtout un manque d'intensité et d'état d'esprit qui laissait songeur. Les Anderlechtois se sont probablement fait remonter les bretelles durant la trêve. Mais dans quel état de forme physique est revenu Nathan De Cat, parti aux USA et crucial dans l'entrejeu bruxellois ? 

Un bon résultat au Jan Breydel permettrait à Anderlecht d'immédiatement remettre le pied à l'étrier. On ne parlera pas de mettre la pression sur Saint-Trond pour la 3e place, car n'oublions pas qu'il y a encore Gand et Malines entre Anderlecht et le podium, mais pour être crédibles, il vaut mieux éviter d'être balayé d'emblée à Bruges.

Le Club, de son côté, doit envoyer un message et prouver qu'il ne tremblera pas. Lâcher dès maintenant la roue de l'Union Saint-Gilloise serait un coup dur. Bruges-Anderlecht, c'est à suivre sur Walfoot.be dès 13h30 ! 

Nathan De Cat comparé à une icône du Club Bruges: "Je peux le comprendre"

Nathan De Cat comparé à une icône du Club Bruges: "Je peux le comprendre"

02/04

La comparaison entre Nathan De Cat et Jan Ceulemans revient de plus en plus souvent. L'analyste Franky Van der Elst voit des similitudes dans leur jeu et leur attitude.

Après avoir manqué la trêve, Hans Vanaken sera-t-il prêt pour le début des Playoffs ? Il répond !

Après avoir manqué la trêve, Hans Vanaken sera-t-il prêt pour le début des Playoffs ? Il répond !

02/04

Hans Vanaken n'a pas pu participer au dernier match de la phase classique, pas plus qu'aux matchs des Diables Rouges. Mais il devrait bien être de retour pour le début des ...

"Il faut tuer le match" : Ivan Leko promet l'enfer à Anderlecht

"Il faut tuer le match" : Ivan Leko promet l'enfer à Anderlecht

03/04

Comme chaque année, le Club de Bruges est l'un des grands favoris pour le titre dans ces Playoffs. Ivan Leko veut commencer fort contre Anderlecht.

Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

05/04

Jeremy Taravel s'est exprimé sur Nathan Saliba et Mihajlo Cvetkovic avant le choc face au Club de Bruges. L'absence du Canadien, en particulier, est un coup dur pour Anderl...

Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

05/04

Entraîneur depuis une bonne dizaine d'années, Ivan Leko assure ne jamais s'ennuyer. En un peu plus d'un an, l'entraîneur croate a connu trois clubs et est passé de "se batt...

Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

05/04

Seule équipe belge engagée à la Future Cup, une compétition U17 organisée par l'Ajax Amsterdam, le Sporting d'Anderlecht a remporté son groupe en s'imposant face au Bayer L...

Un grand retour au Club de Bruges avant d'affronter Anderlecht

Un grand retour au Club de Bruges avant d'affronter Anderlecht

07:20

Le Club de Bruges débute ses Champions' Play-offs ce lundi par un topper face à Anderlecht. Les Blauw en Zwart ont dévoilé leur sélection.

"Je pense que les six équipes peuvent encore prétendre au titre" : Ivan Leko lucide avant le topper

"Je pense que les six équipes peuvent encore prétendre au titre" : Ivan Leko lucide avant le topper

09:00

Le Club de Bruges débute ses Champions' Play-offs ce lundi avec un topper face à Anderlecht. Après la victoire de l'Union Saint-Gilloise, les Brugeois sentent déjà la press...

Assez dangereux en Playoffs : la faiblesse du noyau brugeois dont Anderlecht et d'autres pourraient profiter

Assez dangereux en Playoffs : la faiblesse du noyau brugeois dont Anderlecht et d'autres pourraient profiter

11:40

Le Club de Bruges veut idéalement lancer ses Playoffs contre Anderlecht. Ivan Leko a le choix des armes...mais pas partout sur le terrain.

Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?

Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?

10:43

Un topper pour lancer leurs Playoffs : en ce lundi de Pâques, le Club de Bruges et le RSC Anderlecht disputent un match qui en dira déjà long.

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 3-0 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 18:30 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved