LIVE : Mi-temps entre Bruges et Anderlecht : les Mauves n'existent pas (3-0)

Un topper pour lancer leurs Playoffs : en ce lundi de Pâques, le Club de Bruges et le RSC Anderlecht disputent un match qui en dira déjà long.

Le hasard du calendrier a, on peut le dire, fait un beau cadeau de Pâques à l'Union : commencer à la maison avec l'opportunité d'écarter presque décisivement un rival (car STVV en restait un, quoi qu'on pense) et en pouvant mettre la pression sur l'autre, c'était du pain bénit.

L'USG en a profité, et Bruges est donc sous pression. Car il faudra gagner ce topper, sans quoi le premier sang sera pour l'Union dans cette phase finale. Et les derniers matchs entre le Club et le RSC Anderlecht n'ont pas mis Ivan Leko en confiance : les Mauves ont sorti leurs deux meilleures prestations de la saison face au rival Blauw & Zwart.

Anderlecht pour être crédible, Bruges pour ne rien lâcher

Ce sera cependant un gros test pour Jérémy Taravel et ses hommes. Car la phase classique s'est très mal terminée, avec surtout un manque d'intensité et d'état d'esprit qui laissait songeur. Les Anderlechtois se sont probablement fait remonter les bretelles durant la trêve. Mais dans quel état de forme physique est revenu Nathan De Cat, parti aux USA et crucial dans l'entrejeu bruxellois ?

Un bon résultat au Jan Breydel permettrait à Anderlecht d'immédiatement remettre le pied à l'étrier. On ne parlera pas de mettre la pression sur Saint-Trond pour la 3e place, car n'oublions pas qu'il y a encore Gand et Malines entre Anderlecht et le podium, mais pour être crédibles, il vaut mieux éviter d'être balayé d'emblée à Bruges.

Le Club, de son côté, doit envoyer un message et prouver qu'il ne tremblera pas. Lâcher dès maintenant la roue de l'Union Saint-Gilloise serait un coup dur. Bruges-Anderlecht, c'est à suivre sur Walfoot.be dès 13h30 !