Union SG - STVV (Play-offs 1 2025/2026)

Scott Crabbé depuis le Parc Duden



93

Anouar Ait El Hadj

Ivan Pavlic





90+6

Carte jaune pour Christian Burgess





90+4

Dernier coup franc pour Saint-Trond

Mac Allister se dégage



90

Il y aura 5 minutes de temps additionnel.



88

Saint-Trond réclame un penalty

Il semblait bien y avoir une charge sur Goto dans le rectangle, mais l'arbitre indique qu'il n'y a rien



87

Carte jaune pour Adem Zorgane





85

Goto hors-jeu

Petite frayeur pour l'Union, même si Burgess était intervenu in extremis



82

Besfort Zeneli

Mohammed Fuseini





82

Guilherme Smith

Louis Patris





79

Abdoulaye Sissako

Ryan Merlen





79

Ryotaro Ito

Kaito Matsuzawa





79

Scherpen intervient

Belle intervention devant Diouf, parti en profondeur



77

Rodriguez proche du break !

Le nouveau venu part en profondeur, Kokubo recule mais s'en sort d'un bel arrêt réflexe sur sa ligne



74

Frappe de Schoofs

Remise de Burgess sur corner, Schoofs tente sa chance, son ballon passe loin à côté



72

Mateo Biondic

Kevin Rodriguez





69

Robert-Jan Vanwesemael

Visar Musliu





69

Carte jaune pour Kevin Mac Allister





68

Ilias Sebaoui

Oumar Diouf





63

Carte jaune pour Robert-Jan Vanwesemael





63

Guilherme ! L'Union trouve la faille !

Le Brésilien ne veut pas tirer, son centre n'est dévié par personne et finit par tromper Kokubo, un détail qui n'en est pas un pour mettre l'Union aux commandes, de manière méritée



62



But de Guilherme Smith (Anouar Ait El Hadj)





60

Contre trudonnaire

Ito file sur la droite et centre, Burgess concède à son tour le corner



59

La claquette de Kokubo !

La frappe de Zeneli n'était pas puissante mais très bien placée, Kokubo la dévie du bout des doigts.



56

L'Union pousse

Nouveau centre dangereux, nouveau corner, mais la défense de Saint-Trond repousse



55

Occasion pour l'Union

Centre au second poteau, Khalaili passe juste à côté



52

Remise de Guilherme

Sissako écarte le danger devant Schoofs au petit rectangle



50

Centre de Zeneli

Mbe Soh s'impose devant Biondic mais concède le corner, qui ne donne rien



49

Reprise en mode mineur

Beaucoup de pertes de balle en ce début de deuxième acte



46

Le match reprend

Aucun changement à signaler



44

Corner pour Saint-Trond

Frisson dans le rectangle saint-gillois, mais le ballon finit dans les mains de Scherpen



42

Schoofs et Khalaili encore à la charge

Saint-Trond plie mais ne rompt pas



40

L'Union insiste

Ait El Hadj et Zorgane tentent leur chance, il y a à chaque fois un Canari sur la trajectoire



35

L'Union réclame encore un penalty

Centre de Guilherme, le ballon est dévié, l'arbitre indique qu'il ne s'agissait pas d'une faute de main



31

Contre unioniste

Sykes lance Biondic en profondeur, ce dernier passe devant Tanigushi mais se fait reprendre au moment d'armer



28

L'Union cherche la faille

Zorgane est assez actif et cherche l'ouverture, mais Saint-Trond coulisse bien



24

Occasion pour Saint-Trond

Sur le corner, la reprise de Taniguchi passe à côté



23

Reconversion trudonnaire

Sykes et Guilherme reviennent bien mais concèdent le corner



20

Frayeur pour l'Union !

La plus grosse occasion est pour Saint-Trond, un centre d'Ito pour Goto, qui s'impose au second poteau et reprend juste à côté



18

Tentative de lob de Sykes

L'Anglais sort de défense et voit Kokubo avancé, mais son ballon ne décolle pas.



16

Premier corner pour l'Union

Comme souvent, il y a danger. Mais la reprise de Sykes passe au-dessus.



16







14

Zeneli brouillon

Il y avait un coup à jouer en reconversion, sa passe est facilement interceptée par la défense des Canaris



11

L'Union gagne les premiers et les seconds ballons

Le leader s'installe petit à petit



9

L'Union réclame un penalty

Centre de Khalaili, Ait El Hadj reprend, c'est contré par un Trudonnaire, l'Union y voit une faute de main, pas l'arbitre



6

Première vraie séquence de possession pour l'Union

Le centre de Zorgane est intéressant, il passe de peu à côté du second poteau



5

Encore un coup franc visiteur

Scherpen capte facilement



2

Premier coup franc trudonnaire

Sykes accroche Ito, mais la phase arrêtée ne donne rien



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Union SG - STVV: 0-0





20:42

Les joueurs montent sur le terrain

Le Parc Duden est plein à craquer pour cette première soirée de Playoffs



20:27

Saint-Trond avec son équipe type

Aucun changement par rapport au dernier match, cette défaite 1-3...contre l'Union, qui avait fait la différence avec deux corners coup sur coup en première mi-temps



19:57

Biondic titulaire

Malgré les retours de Kevin Rodriguez et Raul Florucz, l'Allemand conserve la confiance de David Hubert, qui maintient également Mohamed Fuseini sur le banc.



19:55

Pas de Van de Perre

Annoncé de retour, le Diablotin n'est finalement pas sur la feuille de match, Rob Schoofs conserve sa place dans le onze. Kjell Scherpen et Kevin Mac Allister sont par contre de retour, renvoyant Vic Chambaere et Fedde Leysen sur le banc.



Union SG: Kjell Scherpen - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Guilherme Smith - Adem Zorgane - Rob Schoofs - Anan Khalaili - Anouar Ait El Hadj - Mateo Biondic - Besfort Zeneli

Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mohammed Fuseini - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Guillaume François - Ousseynou Niang - Louis Patris - Raul Florucz - Fedde Leysen



STVV: Leobrian Kokubo - Taiga Hata - Loïc Mbe Soh - Shogo Taniguchi - Robert-Jan Vanwesemael - Rihito Yamamoto - Abdoulaye Sissako - Ilias Sebaoui - Ryotaro Ito - Arbnor Muja - Keisuke Goto

Banc: Isaias Delpupo - Jo Coppens - Ryan Merlen - Ryan Merlen - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Joedrick Pupe - Visar Musliu - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Oumar Diouf