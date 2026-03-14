Date: 04/04/2026 20:45
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 1

Union SG - STVV (Play-offs 1 2025/2026)

Rencontre du Journée 1 en Play-offs 1 2025/2026 entre Union SG et STVV.

Date: 04/04/2026 20:45
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 1

Les compositions

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Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/12 (25%)
Plus de stats
Sykes Ross 90' 7.9 1
  • Précision des passes: 47/55 (85.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 6/15 (40%)
Plus de stats
Burgess Christian   90' 7.8 2
  • Précision des passes: 63/68 (92.6%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Mac Allister Kevin   90' 7.5 1
  • Précision des passes: 51/56 (91.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Smith Guilherme 82' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Zorgane Adem   90' 7.2 3
  • Précision des passes: 62/66 (93.9%)
  • Passes clés: 4
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Schoofs Rob 90' 6.6 2
  • Précision des passes: 54/65 (83.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 3/11 (27.3%)
Plus de stats
Khalaili Anan 90' 6.6 1
  • Précision des passes: 34/46 (73.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar A 90' 7.7 6
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/33 (93.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Biondic Mateo 72' 6.2 2
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 82' 6.3 2
  • Précision des passes: 17/28 (60.7%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Fuseini Mohammed 8' 6.8  
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 18' 6.7 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Pavlic Ivan 0' 6.9  
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
François Guillaume 0'  
Niang Ousseynou 0'  
Patris Louis 8' 7.0  
Plus de stats
Florucz Raul 0'  
Leysen Fedde 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.9 8
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
Plus de stats
Hata Taiga 90' 6.5 7
  • Précision des passes: 33/40 (82.5%)
Plus de stats
Mbe Soh Loïc 90' 6.9 8
  • Précision des passes: 44/51 (86.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Taniguchi Shogo 90' 7.6 9
  • Précision des passes: 59/67 (88.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vanwesemael Robert-Jan   69' 7.0 8
  • Précision des passes: 40/47 (85.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/14 (28.6%)
Plus de stats
Yamamoto Rihito 90' 6.6 8
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sissako Abdoulaye 79' 5.9 7
  • Précision des passes: 20/30 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sebaoui Ilias 68' 5.8 6
  • Précision des passes: 21/32 (65.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Plus de stats
Ito Ryotaro 79' 6.5 6
  • Précision des passes: 27/34 (79.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Muja Arbnor 90' 5.9 6
  • Précision des passes: 25/39 (64.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Goto Keisuke 90' 6.4 7
  • Précision des passes: 14/22 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Delpupo Isaias 0'  
Coppens Jo 0'  
Merlen Ryan 11' 6.4 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Merlen Ryan 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Musliu Visar 21' 7.1 -
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 11' 6.1 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Diouf Oumar 22' 6.3 -
Plus de stats

Live

Scott Crabbé depuis le Parc Duden


Arbitre 		Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
93
 remplacé Anouar Ait El Hadj
remplaçant Ivan Pavlic
90+6
  Carte jaune pour Christian Burgess
90+4
 Dernier coup franc pour Saint-Trond
Mac Allister se dégage
90
 Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
88
 Saint-Trond réclame un penalty
Il semblait bien y avoir une charge sur Goto dans le rectangle, mais l'arbitre indique qu'il n'y a rien
87
  Carte jaune pour Adem Zorgane
85
 Goto hors-jeu
Petite frayeur pour l'Union, même si Burgess était intervenu in extremis
82
 remplacé Besfort Zeneli
remplaçant Mohammed Fuseini
82
 remplacé Guilherme Smith
remplaçant Louis Patris
79
 remplacé Abdoulaye Sissako
remplaçant Ryan Merlen
79
 remplacé Ryotaro Ito
remplaçant Kaito Matsuzawa
79
 Scherpen intervient
Belle intervention devant Diouf, parti en profondeur
77
 Rodriguez proche du break !
Le nouveau venu part en profondeur, Kokubo recule mais s'en sort d'un bel arrêt réflexe sur sa ligne
74
 Frappe de Schoofs
Remise de Burgess sur corner, Schoofs tente sa chance, son ballon passe loin à côté
72
 remplacé Mateo Biondic
remplaçant Kevin Rodriguez
69
 remplacé Robert-Jan Vanwesemael
remplaçant Visar Musliu
69
  Carte jaune pour Kevin Mac Allister
68
 remplacé Ilias Sebaoui
remplaçant Oumar Diouf
63
  Carte jaune pour Robert-Jan Vanwesemael
63
 Guilherme ! L'Union trouve la faille !
Le Brésilien ne veut pas tirer, son centre n'est dévié par personne et finit par tromper Kokubo, un détail qui n'en est pas un pour mettre l'Union aux commandes, de manière méritée
62

But 		But de Guilherme Smith (Anouar Ait El Hadj)
60
 Contre trudonnaire
Ito file sur la droite et centre, Burgess concède à son tour le corner
59
 La claquette de Kokubo !
La frappe de Zeneli n'était pas puissante mais très bien placée, Kokubo la dévie du bout des doigts.
56
 L'Union pousse
Nouveau centre dangereux, nouveau corner, mais la défense de Saint-Trond repousse
55
 Occasion pour l'Union
Centre au second poteau, Khalaili passe juste à côté
52
 Remise de Guilherme
Sissako écarte le danger devant Schoofs au petit rectangle
50
 Centre de Zeneli
Mbe Soh s'impose devant Biondic mais concède le corner, qui ne donne rien
49
 Reprise en mode mineur
Beaucoup de pertes de balle en ce début de deuxième acte
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
44
 Corner pour Saint-Trond
Frisson dans le rectangle saint-gillois, mais le ballon finit dans les mains de Scherpen
42
 Schoofs et Khalaili encore à la charge
Saint-Trond plie mais ne rompt pas
40
 L'Union insiste
Ait El Hadj et Zorgane tentent leur chance, il y a à chaque fois un Canari sur la trajectoire
35
 L'Union réclame encore un penalty
Centre de Guilherme, le ballon est dévié, l'arbitre indique qu'il ne s'agissait pas d'une faute de main
31
 Contre unioniste
Sykes lance Biondic en profondeur, ce dernier passe devant Tanigushi mais se fait reprendre au moment d'armer
28
 L'Union cherche la faille
Zorgane est assez actif et cherche l'ouverture, mais Saint-Trond coulisse bien
24
 Occasion pour Saint-Trond
Sur le corner, la reprise de Taniguchi passe à côté
23
 Reconversion trudonnaire
Sykes et Guilherme reviennent bien mais concèdent le corner
20
 Frayeur pour l'Union !
La plus grosse occasion est pour Saint-Trond, un centre d'Ito pour Goto, qui s'impose au second poteau et reprend juste à côté
18
 Tentative de lob de Sykes
L'Anglais sort de défense et voit Kokubo avancé, mais son ballon ne décolle pas.
16
 Premier corner pour l'Union
Comme souvent, il y a danger. Mais la reprise de Sykes passe au-dessus.
16
Union SG - STVV
14
 Zeneli brouillon
Il y avait un coup à jouer en reconversion, sa passe est facilement interceptée par la défense des Canaris
11
 L'Union gagne les premiers et les seconds ballons
Le leader s'installe petit à petit
9
 L'Union réclame un penalty
Centre de Khalaili, Ait El Hadj reprend, c'est contré par un Trudonnaire, l'Union y voit une faute de main, pas l'arbitre
6
 Première vraie séquence de possession pour l'Union
Le centre de Zorgane est intéressant, il passe de peu à côté du second poteau
5
 Encore un coup franc visiteur
Scherpen capte facilement
2
 Premier coup franc trudonnaire
Sykes accroche Ito, mais la phase arrêtée ne donne rien
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - STVV: 0-0
20:42
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Parc Duden est plein à craquer pour cette première soirée de Playoffs
20:27
 Saint-Trond avec son équipe type
Aucun changement par rapport au dernier match, cette défaite 1-3...contre l'Union, qui avait fait la différence avec deux corners coup sur coup en première mi-temps
19:57
 Biondic titulaire
Malgré les retours de Kevin Rodriguez et Raul Florucz, l'Allemand conserve la confiance de David Hubert, qui maintient également Mohamed Fuseini sur le banc.
19:55
 Pas de Van de Perre
Annoncé de retour, le Diablotin n'est finalement pas sur la feuille de match, Rob Schoofs conserve sa place dans le onze. Kjell Scherpen et Kevin Mac Allister sont par contre de retour, renvoyant Vic Chambaere et Fedde Leysen sur le banc.
Union SG (Union SG - STVV)
Union SG: Kjell Scherpen - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Guilherme Smith - Adem Zorgane - Rob Schoofs - Anan Khalaili - Anouar Ait El Hadj - Mateo Biondic - Besfort Zeneli
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mohammed Fuseini - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Guillaume François - Ousseynou Niang - Louis Patris - Raul Florucz - Fedde Leysen

STVV (Union SG - STVV)
STVV: Leobrian Kokubo - Taiga Hata - Loïc Mbe Soh - Shogo Taniguchi - Robert-Jan Vanwesemael - Rihito Yamamoto - Abdoulaye Sissako - Ilias Sebaoui - Ryotaro Ito - Arbnor Muja - Keisuke Goto
Banc: Isaias Delpupo - Jo Coppens - Ryan Merlen - Ryan Merlen - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Joedrick Pupe - Visar Musliu - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Oumar Diouf
19:50
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce premier match de Champions' Playoffs entre Unionistes et Trudonnaires
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Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 18:30 KV Malines KV Malines
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