Union SG
stvSTVV
1-0
|Date:
|04/04/2026 20:45
|Compétition:
|Play-offs 1
|journée:
|Journée 1
Union SG - STVV (Play-offs 1 2025/2026)
Rencontre du Journée 1 en Play-offs 1 2025/2026 entre Union SG et STVV.
|Date:
|04/04/2026 20:45
|Compétition:
|Play-offs 1
|journée:
|Journée 1
Les compositions
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter
Live
|
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
|
|
Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
93
|
Anouar Ait El Hadj
Ivan Pavlic
|
90+6
|
Carte jaune pour Christian Burgess
|
90+4
|
Dernier coup franc pour Saint-Trond
Mac Allister se dégage
|
90
|
Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
|
88
|
Saint-Trond réclame un penalty
Il semblait bien y avoir une charge sur Goto dans le rectangle, mais l'arbitre indique qu'il n'y a rien
|
87
|
Carte jaune pour Adem Zorgane
|
85
|
Goto hors-jeu
Petite frayeur pour l'Union, même si Burgess était intervenu in extremis
|
82
|
Besfort Zeneli
Mohammed Fuseini
|
82
|
Guilherme Smith
Louis Patris
|
79
|
Abdoulaye Sissako
Ryan Merlen
|
79
|
Ryotaro Ito
Kaito Matsuzawa
|
79
|
Scherpen intervient
Belle intervention devant Diouf, parti en profondeur
|
77
|
Rodriguez proche du break !
Le nouveau venu part en profondeur, Kokubo recule mais s'en sort d'un bel arrêt réflexe sur sa ligne
|
74
|
Frappe de Schoofs
Remise de Burgess sur corner, Schoofs tente sa chance, son ballon passe loin à côté
|
72
|
Mateo Biondic
Kevin Rodriguez
|
69
|
Robert-Jan Vanwesemael
Visar Musliu
|
69
|
Carte jaune pour Kevin Mac Allister
|
68
|
Ilias Sebaoui
Oumar Diouf
|
63
|
Carte jaune pour Robert-Jan Vanwesemael
|
63
|
Guilherme ! L'Union trouve la faille !
Le Brésilien ne veut pas tirer, son centre n'est dévié par personne et finit par tromper Kokubo, un détail qui n'en est pas un pour mettre l'Union aux commandes, de manière méritée
|
62
|
But de Guilherme Smith (Anouar Ait El Hadj)
|
60
|
Contre trudonnaire
Ito file sur la droite et centre, Burgess concède à son tour le corner
|
59
|
La claquette de Kokubo !
La frappe de Zeneli n'était pas puissante mais très bien placée, Kokubo la dévie du bout des doigts.
|
56
|
L'Union pousse
Nouveau centre dangereux, nouveau corner, mais la défense de Saint-Trond repousse
|
55
|
Occasion pour l'Union
Centre au second poteau, Khalaili passe juste à côté
|
52
|
Remise de Guilherme
Sissako écarte le danger devant Schoofs au petit rectangle
|
50
|
Centre de Zeneli
Mbe Soh s'impose devant Biondic mais concède le corner, qui ne donne rien
|
49
|
Reprise en mode mineur
Beaucoup de pertes de balle en ce début de deuxième acte
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
44
|
Corner pour Saint-Trond
Frisson dans le rectangle saint-gillois, mais le ballon finit dans les mains de Scherpen
|
42
|
Schoofs et Khalaili encore à la charge
Saint-Trond plie mais ne rompt pas
|
40
|
L'Union insiste
Ait El Hadj et Zorgane tentent leur chance, il y a à chaque fois un Canari sur la trajectoire
|
35
|
L'Union réclame encore un penalty
Centre de Guilherme, le ballon est dévié, l'arbitre indique qu'il ne s'agissait pas d'une faute de main
|
31
|
Contre unioniste
Sykes lance Biondic en profondeur, ce dernier passe devant Tanigushi mais se fait reprendre au moment d'armer
|
28
|
L'Union cherche la faille
Zorgane est assez actif et cherche l'ouverture, mais Saint-Trond coulisse bien
|
24
|
Occasion pour Saint-Trond
Sur le corner, la reprise de Taniguchi passe à côté
|
23
|
Reconversion trudonnaire
Sykes et Guilherme reviennent bien mais concèdent le corner
|
20
|
Frayeur pour l'Union !
La plus grosse occasion est pour Saint-Trond, un centre d'Ito pour Goto, qui s'impose au second poteau et reprend juste à côté
|
18
|
Tentative de lob de Sykes
L'Anglais sort de défense et voit Kokubo avancé, mais son ballon ne décolle pas.
|
16
|
Premier corner pour l'Union
Comme souvent, il y a danger. Mais la reprise de Sykes passe au-dessus.
|
16
|
|
14
|
Zeneli brouillon
Il y avait un coup à jouer en reconversion, sa passe est facilement interceptée par la défense des Canaris
|
11
|
L'Union gagne les premiers et les seconds ballons
Le leader s'installe petit à petit
|
9
|
L'Union réclame un penalty
Centre de Khalaili, Ait El Hadj reprend, c'est contré par un Trudonnaire, l'Union y voit une faute de main, pas l'arbitre
|
6
|
Première vraie séquence de possession pour l'Union
Le centre de Zorgane est intéressant, il passe de peu à côté du second poteau
|
5
|
Encore un coup franc visiteur
Scherpen capte facilement
|
2
|
Premier coup franc trudonnaire
Sykes accroche Ito, mais la phase arrêtée ne donne rien
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Union SG - STVV: 0-0
|
20:42
|
Les joueurs montent sur le terrain
Le Parc Duden est plein à craquer pour cette première soirée de Playoffs
|
20:27
|
Saint-Trond avec son équipe type
Aucun changement par rapport au dernier match, cette défaite 1-3...contre l'Union, qui avait fait la différence avec deux corners coup sur coup en première mi-temps
|
19:57
|
Biondic titulaire
Malgré les retours de Kevin Rodriguez et Raul Florucz, l'Allemand conserve la confiance de David Hubert, qui maintient également Mohamed Fuseini sur le banc.
|
19:55
|
Pas de Van de Perre
Annoncé de retour, le Diablotin n'est finalement pas sur la feuille de match, Rob Schoofs conserve sa place dans le onze. Kjell Scherpen et Kevin Mac Allister sont par contre de retour, renvoyant Vic Chambaere et Fedde Leysen sur le banc.
|
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mohammed Fuseini - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Guillaume François - Ousseynou Niang - Louis Patris - Raul Florucz - Fedde Leysen
Banc: Isaias Delpupo - Jo Coppens - Ryan Merlen - Ryan Merlen - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Joedrick Pupe - Visar Musliu - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Oumar Diouf
|
19:50
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce premier match de Champions' Playoffs entre Unionistes et Trudonnaires
présentation (du match)
Play-offs 1
|Journée 1
|Union SG
|1-0
|STVV
|FC Bruges
|13:30
|Anderlecht
|La Gantoise
|18:30
|KV Malines