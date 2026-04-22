Date: 22/04/2026 20:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 4

L'Union Saint-Gilloise accueille La Gantoise. Mission : enchaîner une quatrième victoire de rang dans ces Playoffs.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   12' 46" 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
9
 Trois corners en neuf minutes pour l'Union
La Gantoise se dégage mais le ballon reste dans les rangs saint-gillois
7
 Première sortie des poings de Scherpen
De quoi prolonger son échauffement sur coup franc lointain d'Araujo
6
 Deuxième occasion pour l'Union
Cornier copié-collé sur le premier, avec le même résultat : trouvé par Sykes, Mac Allister place au-dessus
2
 Premier corner saint-gillois
Il est forcé par Guilherme, le ballon arrive sur la tête de Sykes, ce dernier remise vers Mac Allister, qui reprend au-dessus
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - La Gantoise: 0-0
20:28
 Les joueurs montent sur le terrain
Le soleil se couche, le Parc Duden se remplit
20:14
 Rik De Mil place Max Dean sur le banc
Une question de prévention pour son genou
20:10
 David Hubert opte pour la continuité
Il opte pour le même onze que lors de la victoire face au Club de Bruges. Mais on note le forfait de Besfort Zeneli, qui n'est pas sur le banc.
20:07
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre Unionistes et Buffalos

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 6.71  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
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Mac Allister Kevin 6.65  
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/2
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Burgess Christian 6.51  
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Sykes Ross 6.81  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 2
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Khalaili Anan 6.53  
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Van de Perre Kamiel 6.29  
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Zorgane Adem 6.09  
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Smith Guilherme 6.56  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
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Ait El Hadj Anouar 6.58  
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Rodriguez Kevin 6.43  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
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Biondic Mateo 6.93  
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Banc
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Fuseini Mohammed  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
Niang Ousseynou  
Patris Louis  
Sylla Massiré  
Florucz Raul  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 6.85  
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
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Van Der Heyden Siebe 6.53  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
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Volckaert Matties 6.56  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
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Hashioka Daiki 6.56  
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
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Araujo Tiago 6.27  
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Duverne Jean-Kevin 6.7  
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
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De Vlieger Tibe 6.51  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
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Skoras Michal 6.43  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
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Omgba Aimé 6.15  
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Kanga Wilfried 6.94  
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Goore Hyllarion 6.14  
  • Tirs cadrés: 0/1
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Banc
Sonko Momodou  
Ito Atsuki  
Delorge Mathias  
Dean Max  
Hong Hyun-Seok  
Essaouabi Hatim  
Peersman Kjell  
Evers Bas  
Kadri Abdelkahar  
Vernemmen Hannes  

présentation (du match)

Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand
Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

L'Union Saint-Gilloise remet le travail sur le métier avec la réception de La Gantoise. De quoi enchaîner un 12/12 ?

Fêter la victoire comme il se doit mais ne pas tomber dans le piège de l'euphorie : tel était le message de David Hubert après le choc remporté 2-1 contre le Club de Bruges. C'est que 72 heures plus tard, c'est au tour de La Gantoise de se présenter à Saint-Gilles.

Les Buffalos ont beau ne pas être au meilleur de leur forme (pas encore de victoire dans ces Playoffs, une prestation peu aboutie contre Saint-Trond), ils sont les seuls à être venus chercher un point au Parc Duden cette saison, quand Ivan Leko était encore sur le banc.

David Hubert n'a plus aligné deux fois de suite le même onze depuis...novembre

L'Union jouera en même temps que le Club de Bruges et est bien déterminée à laisser son rival à quatre points...ou même à creuser l'écart en cas de faux pas des Blauw en Zwart contre Malines.

Pour cela, une question se pose : David Hubert conservera-t-il le même onze que dimanche ? Pourquoi changer ? L'un des arguments pourrait être l'entrée décisive de Besfort Zeneli. Mais en pointe, Kevin Rodriguez et Mateo Biondic ont chacun sorti une prestation remarquable pour convaincre Hubert de les reconduire. Reste à voir s'ils auront récupéré de leurs efforts. L'Union a en tout cas le luxe de pouvoir choisir différents profils en fonction de l'adversaire. Côté gantois, Rik De Mil pourrait devoir se passer de Leandro Lopes, sorti blessé contre le STVV.

Les compositions probables : 

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - Biondic, Rodriguez

La Gantoise : Roef - Hashioka, Volckaert, Van der Heyden - Skoras, Ito, De Vlieger, Araujo, Kadri - Kangé, Cissé

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Play-offs 1

 Journée 4
Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht
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