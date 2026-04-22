Union SG Union SG
0-0
La Gantoise La Gantoise
Union SG
gntLa Gantoise
Date: 22/04/2026 20:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 4
Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges
Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise n'a pas confirmé sa victoire contre le Club de Bruges, concédant le 0-0 contre La Gantoise. La fatigue semble avoir pesé lourd.

Après avoir pris quatre points d'avance sur le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise jouait en même temps que son rival pour maintenir son avance. Pour cette rencontre face à La Gantoise, David Hubert a opté pour le même onze que dimanche. On note tout de même un forfait de taille, celui de Besfort Zeneli, auteur du but décisif face aux Brugeois.

Pas de changement dans le onze, mais un changement de physionomie de rencontre : face à une équipe gantoise plus attentiste que le Club, l'Union a débuté sur un rythme assez bas. Malgré la maîtrise du jeu et deux premières têtes de Kevin Mac Allister sur corner dans les dix premières minutes, les hommes de David Hubert ont eu bien du mal à créer le danger en première mi-temps.

L'Union sans idée

Le topo est vite fait : pas le moindre tir cadré avant le repos. Mis à part un envoi des 20 mètres de Khalaili sur un corner dégagé plein axe, ce premier acte n'aura pas procuré le moindre frisson. Sans surprise, c'est un 0-0 des plus logiques qui l'a sanctionné.

Sans changement au repos, l'Union a toutefois repris avec d'autres intentions, symbolisée par une première véritable occasion venue d'un bon centre d'Anan Khalaili. Mais Mateo Biondic n'a pas réussi à mettre de puissance dans sa reprise.



Malgré ce réveil et cette domination plus marquée, les troupes de David Hubert ont piétiné, faisant preuve de précipitation dans le dernier geste, notamment dans le chef de Kevin Rodriguez et Mateo Biondic, bien moins en vue que contre le Club de Bruges.

Même les phases arrêtées n'ont pas décanté la rencontre. Pire, l'Union a perdu Anan Khalaili, sorti en se tenant l'arrière de la cuisse à dix minutes du terme. Aucun des joueurs entrés au jeu n'ont réussi à faire pencher la balance malgré une dernière frappe de Raul Florucz sauvée par Roef et les ultimes assauts sur phase arrêtée. 0-0, score final : les Saint-Gillois perdent une partie du bénéfice de leur victoire contre le Club de Bruges, l'écart n'est plus que de deux points en tête du classement.

Les compositions

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Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.14 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 5/26 (19.2%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 6.67 -
  • Précision des passes: 41/53 (77.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 4/14 (28.6%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 6.91 -
  • Précision des passes: 48/59 (81.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sykes Ross 90' 7.24 -
  • Précision des passes: 42/58 (72.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Khalaili Anan 82' 7.4 -
  • Précision des passes: 26/34 (76.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 11/11 (100%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 82' 6.4 -
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 6.57 -
  • Précision des passes: 51/62 (82.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Smith Guilherme 63' 6.24 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 74' 6.62 -
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 4/10 (40%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 74' 6.34 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Biondic Mateo 90' 6.32 -
  • Précision des passes: 9/19 (47.4%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Fuseini Mohammed 16' 6.45 -
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 8' 6.78  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Niang Ousseynou 27' 6.49 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Patris Louis 8' 6.68  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 16' 7.17 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 7.82 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 7/29 (24.1%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe 90' 6.22 -
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Volckaert Matties 90' 6.78 -
  • Précision des passes: 31/41 (75.6%)
  • Précision des longs ballons: 3/17 (17.6%)
Plus de stats
Hashioka Daiki 90' 6.63 -
  • Précision des passes: 19/27 (70.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Araujo Tiago 90' 6.27 -
  • Précision des passes: 20/28 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Duverne Jean-Kevin   90' 6.13 -
  • Précision des passes: 15/23 (65.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe   90' 6.67 -
  • Précision des passes: 35/44 (79.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Skoras Michal   56' 6.39 -
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Omgba Aimé 85' 6.24 -
  • Précision des passes: 29/31 (93.5%)
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Kanga Wilfried 85' 6.33 -
  • Précision des passes: 15/23 (65.2%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Goore Hyllarion 56' 6.64 -
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Sonko Momodou 0'  
Ito Atsuki 5' 6.53  
Plus de stats
Delorge Mathias 0'  
Dean Max 34' 6.42 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hong Hyun-Seok 0'  
Essaouabi Hatim 0' 6.5  
Plus de stats
Peersman Kjell 0'  
Evers Bas 0'  
Kadri Abdelkahar 34' 6.86 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Vernemmen Hannes 0'  
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Play-offs 1

 Journée 4
Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 6-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht
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