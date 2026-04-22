Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges

L'Union Saint-Gilloise n'a pas confirmé sa victoire contre le Club de Bruges, concédant le 0-0 contre La Gantoise. La fatigue semble avoir pesé lourd.

Après avoir pris quatre points d'avance sur le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise jouait en même temps que son rival pour maintenir son avance. Pour cette rencontre face à La Gantoise, David Hubert a opté pour le même onze que dimanche. On note tout de même un forfait de taille, celui de Besfort Zeneli, auteur du but décisif face aux Brugeois.

Pas de changement dans le onze, mais un changement de physionomie de rencontre : face à une équipe gantoise plus attentiste que le Club, l'Union a débuté sur un rythme assez bas. Malgré la maîtrise du jeu et deux premières têtes de Kevin Mac Allister sur corner dans les dix premières minutes, les hommes de David Hubert ont eu bien du mal à créer le danger en première mi-temps.

L'Union sans idée

Le topo est vite fait : pas le moindre tir cadré avant le repos. Mis à part un envoi des 20 mètres de Khalaili sur un corner dégagé plein axe, ce premier acte n'aura pas procuré le moindre frisson. Sans surprise, c'est un 0-0 des plus logiques qui l'a sanctionné.

Sans changement au repos, l'Union a toutefois repris avec d'autres intentions, symbolisée par une première véritable occasion venue d'un bon centre d'Anan Khalaili. Mais Mateo Biondic n'a pas réussi à mettre de puissance dans sa reprise.







Malgré ce réveil et cette domination plus marquée, les troupes de David Hubert ont piétiné, faisant preuve de précipitation dans le dernier geste, notamment dans le chef de Kevin Rodriguez et Mateo Biondic, bien moins en vue que contre le Club de Bruges.

Même les phases arrêtées n'ont pas décanté la rencontre. Pire, l'Union a perdu Anan Khalaili, sorti en se tenant l'arrière de la cuisse à dix minutes du terme. Aucun des joueurs entrés au jeu n'ont réussi à faire pencher la balance malgré une dernière frappe de Raul Florucz sauvée par Roef et les ultimes assauts sur phase arrêtée. 0-0, score final : les Saint-Gillois perdent une partie du bénéfice de leur victoire contre le Club de Bruges, l'écart n'est plus que de deux points en tête du classement.